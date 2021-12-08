Аэропорт Перми закрыли из-за непогоды

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Самолеты отправляют на посадку в Екатеринбург Фото:

Пермский аэропорт «Большое Савино» временно не принимает самолеты на посадку. Причиной частичной остановки работы являются сложные погодные условия в регионе.

«До 21:00 аэропорт закрыт по метеоусловиям», — сообщает 59.RU со ссылкой на справочную аэропорта. Как уточнили в пресс-службе аэропорта, аэропорт временно закрыли в связи с усилением осадков и необходимостью расчистки аэродрома от снега.

Несколько самолетов не смогли совершить посадку в аэропорту Большое Савино и были направлены на запасной аэродром в Екатеринбург. Запрет на посадку в пермском аэропорту продлили до 22:00.

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Пермский аэропорт «Большое Савино» временно не принимает самолеты на посадку. Причиной частичной остановки работы являются сложные погодные условия в регионе. «До 21:00 аэропорт закрыт по метеоусловиям», — сообщает 59.RU со ссылкой на справочную аэропорта. Как уточнили в пресс-службе аэропорта, аэропорт временно закрыли в связи с усилением осадков и необходимостью расчистки аэродрома от снега. Несколько самолетов не смогли совершить посадку в аэропорту Большое Савино и были направлены на запасной аэродром в Екатеринбург. Запрет на посадку в пермском аэропорту продлили до 22:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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