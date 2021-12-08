Аэропорт Перми закрыли из-за непогоды

08 декабря 2021 в 21:54 Размер текста - 17 +

Самолеты отправляют на посадку в Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский аэропорт «Большое Савино» временно не принимает самолеты на посадку. Причиной частичной остановки работы являются сложные погодные условия в регионе. «До 21:00 аэропорт закрыт по метеоусловиям», — сообщает 59.RU со ссылкой на справочную аэропорта. Как уточнили в пресс-службе аэропорта, аэропорт временно закрыли в связи с усилением осадков и необходимостью расчистки аэродрома от снега. Несколько самолетов не смогли совершить посадку в аэропорту Большое Савино и были направлены на запасной аэродром в Екатеринбург. Запрет на посадку в пермском аэропорту продлили до 22:00. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермский аэропорт «Большое Савино» временно не принимает самолеты на посадку. Причиной частичной остановки работы являются сложные погодные условия в регионе. «До 21:00 аэропорт закрыт по метеоусловиям», — сообщает 59.RU со ссылкой на справочную аэропорта. Как уточнили в пресс-службе аэропорта, аэропорт временно закрыли в связи с усилением осадков и необходимостью расчистки аэродрома от снега. Несколько самолетов не смогли совершить посадку в аэропорту Большое Савино и были направлены на запасной аэродром в Екатеринбург. Запрет на посадку в пермском аэропорту продлили до 22:00.