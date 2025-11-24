В Кургане нашли омбудсмена, уволили статусную чиновницу и поставили БМП у аэропорта: топ новостей недели

Кадровые перестановки продолжаются в Курганской области Фото: Размик Закарян © URA.RU

Прошедшая неделя в регионе была богата на громкие события. На пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курганской области нашли кандидатуру Сергея Штырля. Он работал в сфере охраны и безопасности. В это же время уволили по статье замглавы по соцвопросам в Юргамышском округе. А у аэропорта имени Илизарова в Кургане поставили легендарную БМП. Новый памятник уже пообещал улучшить сам губернатор области. Об этих и других резонансных новостях за неделю с 17 по 23 ноября — в материале URA.RU.

Нашли кандидата в бизнес-омбудсмены

В Курганской области определилась кандидатура на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей. Им может стать Сергей Штырля, возглавляющий региональное объединение работодателей в сфере охраны и безопасности. Сейчас его кандидатура проходит согласование в федеральном центре. Место бизнес-омбудсмена осталось вакантным после добровольной отставки Алексея Чуева, который перешел на работу в НИИ сельского хозяйства.





В Юргамыше уволили замглавы по соцвопросам

Заместитель главы администрации Юргамышского округа по соцвопросам Жанна Кривоногова потеряла должность. Глава округа Анатолий Чесноков уточнил, что чиновница уволена по статье за нарушение трудовых обязанностей (п. 10 ст. 81 ТК РФ). Источники сообщают, что причиной кадрового решения стали проваленные проверки и неэффективная работа блока, который курировала Кривоногова.

Повышение замначальника УФМС

Ольга Мячкова, занимавшая пост руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Курганской области, пошла на повышение и перевелась в соседний регион. Теперь она работает заместителем начальника налоговой службы Свердловской области. Информация о кадровой перестановке уже отражена на официальных сайтах ведомств: данные Мячковой исчезли с курганского портала и появились на Свердловском.









Появился первый врио замглавы УФССП

В руководстве курганской службы судебных приставов произошло новое назначение. Майор внутренней службы Руслан Галиев стал временно исполняющим обязанности руководителя регионального управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области. Приказ о его назначении обнародован 10 ноября. До переезда в Курган 44-летний Галиев работал заместителем главного судебного пристава в Тюменской области.





Из Кургана запустят дополнительные электрички

Южно-Уральская железная дорога (ЮУЖД) планируют развитие сообщения между Курганом и соседними областными центрами. Железнодорожники организовали запуск ежедневных скорых поездов «Финист» (аналог «Ласточки») в Челябинск и Екатеринбург. Старт дополнительных рейсов намечен на 2026 год: в марте предполагается запуск челябинского направления, а в октябре — екатеринбургского.

Снесут десять домов в городе ради новостроек

Власти Кургана объявили аукцион на комплексное развитие территории (КРТ) в районе школы №50. За 64 млн рублей застройщик сможет выкупить участок в границах улиц Бурова-Петрова, Советская и других. Ради возведения высоток (до 25 этажей) под снос пойдут более 40 старых домов. Реализация проекта рассчитана на 10 лет.













В аэропорту установили легендарную БМП-3

Возле международного аэропорта имени Илизарова в Кургане появился новый памятник — настоящая боевая машина пехоты БМП-3. Технику установили на пьедестале 20 ноября при поддержке областного правительства. БМП был предоставлен машиностроительным заводом. Губернатор региона Вадим Шумков также сообщил, что композицию планируют дополнить скульптурой механика-водителя, которая будет размещена в открытом люке машины.





