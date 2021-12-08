Годовой рост цен в России обновил рекорд 2016 года

08 декабря 2021 в 22:16 Размер текста - 17 +

Подорожали некоторые овощи, яйца и гречка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Цены на продукты в России Цены в России в ноябре выросли на 8,4% по сравнению с ноябрем 2020 года, сообщил Росстат на своем сайте. Это самая высокая годовая инфляция по итогам месяца с января 2016 года (тогда показатель составил 9,77%). Из продуктов в ноябре больше всего подорожали яйца куриные — на 5,8%, гречка выросла в цене, сахар — на 3,2%, капуста— на 8,2%, огурцы — на 7,7%, свекла — на 7,6%, чеснок — на 3,6%, картофель — на 3,5%. Из непродовольственных товаров более всего подорожали дизельное топливо и уголь — на 3,8% и 3,3% соответственно. Лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым, стали дороже на 0,9%. Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с членами правительства заявил, что рост инфляции остается главной проблемой для россиян. Он отметил, что на конец ноября она составила 8,4%, и нужно сделать все, чтобы вернуться к уровню в 4%. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Цены в России в ноябре выросли на 8,4% по сравнению с ноябрем 2020 года, сообщил Росстат на своем сайте. Это самая высокая годовая инфляция по итогам месяца с января 2016 года (тогда показатель составил 9,77%). Из продуктов в ноябре больше всего подорожали яйца куриные — на 5,8%, гречка выросла в цене, сахар — на 3,2%, капуста— на 8,2%, огурцы — на 7,7%, свекла — на 7,6%, чеснок — на 3,6%, картофель — на 3,5%. Из непродовольственных товаров более всего подорожали дизельное топливо и уголь — на 3,8% и 3,3% соответственно. Лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым, стали дороже на 0,9%. Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с членами правительства заявил, что рост инфляции остается главной проблемой для россиян. Он отметил, что на конец ноября она составила 8,4%, и нужно сделать все, чтобы вернуться к уровню в 4%.