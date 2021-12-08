Годовой рост цен в России обновил рекорд 2016 года

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Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, капуста, овощи, фрукты, супермаркет, пятерочка, магазин, продукты питания
Подорожали некоторые овощи, яйца и гречка Фото:
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Цены на продукты в России

Цены в России в ноябре выросли на 8,4% по сравнению с ноябрем 2020 года, сообщил Росстат на своем сайте. Это самая высокая годовая инфляция по итогам месяца с января 2016 года (тогда показатель составил 9,77%).

Из продуктов в ноябре больше всего подорожали яйца куриные — на 5,8%, гречка выросла в цене, сахар — на 3,2%, капуста— на 8,2%, огурцы — на 7,7%, свекла — на 7,6%, чеснок — на 3,6%, картофель — на 3,5%. Из непродовольственных товаров более всего подорожали дизельное топливо и уголь — на 3,8% и 3,3% соответственно. Лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым, стали дороже на 0,9%.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с членами правительства заявил, что рост инфляции остается главной проблемой для россиян. Он отметил, что на конец ноября она составила 8,4%, и нужно сделать все, чтобы вернуться к уровню в 4%.

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Цены в России в ноябре выросли на 8,4% по сравнению с ноябрем 2020 года, сообщил Росстат на своем сайте. Это самая высокая годовая инфляция по итогам месяца с января 2016 года (тогда показатель составил 9,77%). Из продуктов в ноябре больше всего подорожали яйца куриные — на 5,8%, гречка выросла в цене, сахар — на 3,2%, капуста— на 8,2%, огурцы — на 7,7%, свекла — на 7,6%, чеснок — на 3,6%, картофель — на 3,5%. Из непродовольственных товаров более всего подорожали дизельное топливо и уголь — на 3,8% и 3,3% соответственно. Лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым, стали дороже на 0,9%. Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с членами правительства заявил, что рост инфляции остается главной проблемой для россиян. Он отметил, что на конец ноября она составила 8,4%, и нужно сделать все, чтобы вернуться к уровню в 4%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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