В МИД Украины заявили о готовности уступать в отношениях с РФ

09 декабря 2021 в 06:25 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова пойти на рациональные уступки в отношениях с Россией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Украина готова пойти на взаимные уступки в диалоге с Россией. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью британскому телеканалу Sky News. «Мы подходим к делу конструктивно и готовы идти на уступки, но только при условии взаимных уступок со стороны России. При этом мы не будем уступать в вопросах, имеющих основополагающее значение для развития украинского государства, включая вопросы нашей европейской и евроатлантической интеграции», — заявил Дмитрий Кулеба. Он отметил, что требования должны быть законными и разумными. «Требования России насчет того, чтобы Украина отказалась от своей внешней политики, координировала с Россией процесс нашей интеграции в НАТО или отказалась от этих планов, нелегитимны», — подчеркнул министр. Также дипломат заявил, что не ожидает от НАТО участия вместе с украинскими войсками в боевых действиях против России. «Мы просим помочь нам избежать войны или, в случае войны, помогите нам укрепить нашу армию», — добавил он. «[США и другие союзники] могут нанести экономический удар, а мы будем воевать. Мне жаль это говорить, но будет убито много российских солдат, потому мы надеемся, что президент [России Владимир] Путин не допустит, чтобы это произошло», — резюмировал Кулеба. Ранее сообщалось, что Дмитрий Кулеба пригрозил России большим количеством погибших российских солдат в случае войны. Обозреватель WSJ рассказал о трех назревающих масштабных военных конфликтах в мире. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему не планирует ни на кого нападать. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не останется в стороне, в случае войны на границе с Россией, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина готова пойти на взаимные уступки в диалоге с Россией. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью британскому телеканалу Sky News. «Мы подходим к делу конструктивно и готовы идти на уступки, но только при условии взаимных уступок со стороны России. При этом мы не будем уступать в вопросах, имеющих основополагающее значение для развития украинского государства, включая вопросы нашей европейской и евроатлантической интеграции», — заявил Дмитрий Кулеба. Он отметил, что требования должны быть законными и разумными. «Требования России насчет того, чтобы Украина отказалась от своей внешней политики, координировала с Россией процесс нашей интеграции в НАТО или отказалась от этих планов, нелегитимны», — подчеркнул министр. Также дипломат заявил, что не ожидает от НАТО участия вместе с украинскими войсками в боевых действиях против России. «Мы просим помочь нам избежать войны или, в случае войны, помогите нам укрепить нашу армию», — добавил он. «[США и другие союзники] могут нанести экономический удар, а мы будем воевать. Мне жаль это говорить, но будет убито много российских солдат, потому мы надеемся, что президент [России Владимир] Путин не допустит, чтобы это произошло», — резюмировал Кулеба. Ранее сообщалось, что Дмитрий Кулеба пригрозил России большим количеством погибших российских солдат в случае войны. Обозреватель WSJ рассказал о трех назревающих масштабных военных конфликтах в мире. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему не планирует ни на кого нападать. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не останется в стороне, в случае войны на границе с Россией, передает RT.