08 декабря 2021
07 декабря 2021

Таксисты просят у пермского губернатора денег

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дезинфекция автомобилей такси «Яндекс.Такси». Екатеринбург, такси, водитель, таксист, медицинская маска, защитная маска, яндекс такси, маска на лицо, covid19, мужчина в маске
Пермским таксистам предстоит перекрасить машины в белый Фото:

В Общественном совете по развитию такси выступили против инициативы губернатора Пермского края Дмитрия Махонина о перекраске таксомоторов в белый цвет. По мнению общественников, власти должны компенсировать бизнесу затраты на приведение автомобилей в соответствие с новыми правилами, если они все-таки будут приняты.

«Бизнес понесет значительные расходы. Если в регионе устанавливается определенное требование к дизайну шашечного пояса такси с целью его гармонизации с муниципальным общественным транспортом, то считаем целесообразным разработать программу по субсидированию расходов бизнеса на выполнение данного требования», — говорится в письме председателя совета Ирины Зариповой в адрес губернатора Прикамья (есть в распоряжении URA.RU).

Зарипова подчеркивает, что требования к цвету автомобилей такси станет серьезным не только финансовым, но и административным барьером для легальной работы. Поэтому нововведение приведет к росту нелегального рынка таксомоторных перевозок.

Ранее губернатор Махонин внес в законодательное собрание Пермского края поправки в законодательство, которые предусматривают единое цветовое решение для машин такси. По задумке, с 1 сентября 2022 года основной цвет кузова автомобиля такси должен стать белым. На нем также должна быть размещена полоса из красных и белых квадратов в шахматном порядке шириной от 15 до 25 см. Источник URA.RU в региональном правительстве, комментируя письмо таксистов, отметил, что законопроект еще предстоит рассмотреть депутатам в двух чтениях. Между первым и вторым в законопроект можно внести предложения, которые будут рассмотрены.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Общественном совете по развитию такси выступили против инициативы губернатора Пермского края Дмитрия Махонина о перекраске таксомоторов в белый цвет. По мнению общественников, власти должны компенсировать бизнесу затраты на приведение автомобилей в соответствие с новыми правилами, если они все-таки будут приняты. «Бизнес понесет значительные расходы. Если в регионе устанавливается определенное требование к дизайну шашечного пояса такси с целью его гармонизации с муниципальным общественным транспортом, то считаем целесообразным разработать программу по субсидированию расходов бизнеса на выполнение данного требования», — говорится в письме председателя совета Ирины Зариповой в адрес губернатора Прикамья (есть в распоряжении URA.RU). Зарипова подчеркивает, что требования к цвету автомобилей такси станет серьезным не только финансовым, но и административным барьером для легальной работы. Поэтому нововведение приведет к росту нелегального рынка таксомоторных перевозок. Ранее губернатор Махонин внес в законодательное собрание Пермского края поправки в законодательство, которые предусматривают единое цветовое решение для машин такси. По задумке, с 1 сентября 2022 года основной цвет кузова автомобиля такси должен стать белым. На нем также должна быть размещена полоса из красных и белых квадратов в шахматном порядке шириной от 15 до 25 см. Источник URA.RU в региональном правительстве, комментируя письмо таксистов, отметил, что законопроект еще предстоит рассмотреть депутатам в двух чтениях. Между первым и вторым в законопроект можно внести предложения, которые будут рассмотрены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...