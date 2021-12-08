Таксисты просят у пермского губернатора денег

09 декабря 2021 в 10:44 Размер текста - 17 +

Пермским таксистам предстоит перекрасить машины в белый Фото: Анна Майорова © URA.RU В Общественном совете по развитию такси выступили против инициативы губернатора Пермского края Дмитрия Махонина о перекраске таксомоторов в белый цвет. По мнению общественников, власти должны компенсировать бизнесу затраты на приведение автомобилей в соответствие с новыми правилами, если они все-таки будут приняты. «Бизнес понесет значительные расходы. Если в регионе устанавливается определенное требование к дизайну шашечного пояса такси с целью его гармонизации с муниципальным общественным транспортом, то считаем целесообразным разработать программу по субсидированию расходов бизнеса на выполнение данного требования», — говорится в письме председателя совета Ирины Зариповой в адрес губернатора Прикамья (есть в распоряжении URA.RU). Зарипова подчеркивает, что требования к цвету автомобилей такси станет серьезным не только финансовым, но и административным барьером для легальной работы. Поэтому нововведение приведет к росту нелегального рынка таксомоторных перевозок. Ранее губернатор Махонин внес в законодательное собрание Пермского края поправки в законодательство, которые предусматривают единое цветовое решение для машин такси. По задумке, с 1 сентября 2022 года основной цвет кузова автомобиля такси должен стать белым. На нем также должна быть размещена полоса из красных и белых квадратов в шахматном порядке шириной от 15 до 25 см. Источник URA.RU в региональном правительстве, комментируя письмо таксистов, отметил, что законопроект еще предстоит рассмотреть депутатам в двух чтениях. Между первым и вторым в законопроект можно внести предложения, которые будут рассмотрены. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Общественном совете по развитию такси выступили против инициативы губернатора Пермского края Дмитрия Махонина о перекраске таксомоторов в белый цвет. По мнению общественников, власти должны компенсировать бизнесу затраты на приведение автомобилей в соответствие с новыми правилами, если они все-таки будут приняты. «Бизнес понесет значительные расходы. Если в регионе устанавливается определенное требование к дизайну шашечного пояса такси с целью его гармонизации с муниципальным общественным транспортом, то считаем целесообразным разработать программу по субсидированию расходов бизнеса на выполнение данного требования», — говорится в письме председателя совета Ирины Зариповой в адрес губернатора Прикамья (есть в распоряжении URA.RU). Зарипова подчеркивает, что требования к цвету автомобилей такси станет серьезным не только финансовым, но и административным барьером для легальной работы. Поэтому нововведение приведет к росту нелегального рынка таксомоторных перевозок. Ранее губернатор Махонин внес в законодательное собрание Пермского края поправки в законодательство, которые предусматривают единое цветовое решение для машин такси. По задумке, с 1 сентября 2022 года основной цвет кузова автомобиля такси должен стать белым. На нем также должна быть размещена полоса из красных и белых квадратов в шахматном порядке шириной от 15 до 25 см. Источник URA.RU в региональном правительстве, комментируя письмо таксистов, отметил, что законопроект еще предстоит рассмотреть депутатам в двух чтениях. Между первым и вторым в законопроект можно внести предложения, которые будут рассмотрены.