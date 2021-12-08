Бастрыкин рассказал о коррупции среди свердловских силовиков

Александр Бастрыкин вспомнил громкое коррупционное дело Фото: Официальный сайт Президента РФ

новость из сюжета Замглавы свердловского СК задержан за взятку

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вспомнил о коррупционных преступлениях экс-замначальника СКР по Свердловской области Михаила Бусылко и экс-заместителя прокурора региона Дмитрия Чуличкова. Об этом он рассказал в интервью журналистам.

«Один из последних примеров [разоблачения коррупции в силовых ведомствах] — это приговор по делу Михаила Бусылко и Дмитрия Чуличкова», — цитирует Бастрыкина «Российская газета». Он подчеркнул, что Следственный комитет не скрывает ни одного коррупционного преступления в силовой среде.

Бастрыкин сообщил и о других громких делах в регионах России. Однако он отметил, что в последние годы преступность в стране существенно снизилась.

Сотрудники ФСБ задержали Бусылко при получении 300 тысяч рублей из общей взятки 1,8 млн от экс-начальника отделения СКР по Верхней Пышме Владислава Вострецова — тот выступал в роли посредника. Бусылко в августе был приговорен к 8,5 годам лишения свободы. Также по этому делу привлечен к ответственности Чуличков и Вострецов, они получили 9 и 9,5 лет лишения свободы соответственно.