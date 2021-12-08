Свердловский губернатор сменил ответственных за выборы

Новый состав свердловского избиркома приступит к работе 16 декабря Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил семь членов нового состава областной избирательной комиссии. Об этом говорится в указе главы региона. Всего членами избиркома являются 14 человек, оставшуюся половину ранее утвердило заксобрание.

«Избирательная комиссия Свердловской области сформирована. Новый состав приступит к работе после 16 декабря, когда истечет срок полномочий действующего состава», — сообщили в пресс-службе регионального избиркома. Обновленный состав комиссии будет работать до 2026 года. Избиркому предстоят по меньшей мере две большие кампании — губернаторские выборы-2022 и выборы президента РФ в 2024 году.

Решением губернатора членами избиркома стали юрист Андрей Степанченко, пенсионер Владимир Попов, предприниматель Алексей Галяутдинов, адвокат Игорь Рузаков, сотрудница избиркома Надежда Саенко, советница председателя комиссии Анна Абсалямова и зампред Елена Клименко. Часть из них входят в действующий состав избиркома.

7 декабря свою часть списка утвердили депутаты свердловского заксобрания. Они согласовали Константина Юферева (выдвинут партией «Единая Россия»), Антона Безденежных (ЛДПР), Сергея Голубева (КПРФ), Анну Салангину («Справедливая Россия»), Ирину Виноградову («Новые люди») и Игоря Буртова («Партия роста»). Последний член комиссии Ирина Бастрикова была рекомендована Центризбиркомом РФ.

В новый состав областной избирательной комиссии не вошел действующий глава Владимир Русинов. В начале ноября председатель ЦИК России Элла Памфилова предложила сменить его и назначить руководителем Елену Клименко. Источники URA.RU ранее сообщали, что Русинов получил негативную оценку за работу на сентябрьских выборах в Госдуму и заксобрание.