В ГД предложили изменить схему парламентских выборов в регионах

В РФ может измениться ситуация с выборами региональных парламентов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Российским регионам могут разрешить отменять партийные списки на парламентских выборах. Об этом сообщает « Коммерсант ». По информации издания, речь идет о поправке в закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», которая была рекомендована комитетом по госстроительству и законодательству Госдумы.

«В случае одобрения этой поправки региональные парламенты смогут свести число „списочных“ депутатов к нулю», — пишет газета. Издание уточняет, что действующий закон позволяет не менее 25% мандатов в региональных парламентах распределять по партийным спискам.

«Это положение было поначалу продублировано и в новом законопроекте о публичной власти, принятом Госдумой в первом чтении, однако ко второму чтению профильный комитет предложил данное требование исключить», — уточняет газета. Второе чтение должно состояться 9 декабря.