В ГД предложили изменить схему парламентских выборов в регионах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, урна, голосование, урна для голосования, избиратель, выборы 2021
В РФ может измениться ситуация с выборами региональных парламентов Фото:

Российским регионам могут разрешить отменять партийные списки на парламентских выборах. Об этом сообщает «Коммерсант». По информации издания, речь идет о поправке в закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», которая была рекомендована комитетом по госстроительству и законодательству Госдумы.

«В случае одобрения этой поправки региональные парламенты смогут свести число „списочных“ депутатов к нулю», — пишет газета. Издание уточняет, что действующий закон позволяет не менее 25% мандатов в региональных парламентах распределять по партийным спискам.

«Это положение было поначалу продублировано и в новом законопроекте о публичной власти, принятом Госдумой в первом чтении, однако ко второму чтению профильный комитет предложил данное требование исключить», — уточняет газета. Второе чтение должно состояться 9 декабря.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российским регионам могут разрешить отменять партийные списки на парламентских выборах. Об этом сообщает «Коммерсант». По информации издания, речь идет о поправке в закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», которая была рекомендована комитетом по госстроительству и законодательству Госдумы. «В случае одобрения этой поправки региональные парламенты смогут свести число „списочных“ депутатов к нулю», — пишет газета. Издание уточняет, что действующий закон позволяет не менее 25% мандатов в региональных парламентах распределять по партийным спискам. «Это положение было поначалу продублировано и в новом законопроекте о публичной власти, принятом Госдумой в первом чтении, однако ко второму чтению профильный комитет предложил данное требование исключить», — уточняет газета. Второе чтение должно состояться 9 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...