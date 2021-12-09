Опальному мэру из ХМАО запретили вернуться на работу

Суд решил, что градоначальница не вернется к должности до оглашения приговора Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Мэру Белого Яра Елене Никифоровой, обвиненной в превышении должностных полномочий, халатности и воспрепятствовании предпринимательской деятельности, отказали в восстановлении в должности. Такое решение приняла апелляционная инстанция суда ХМАО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Суд принял решение отказать в отмене решения по отстранению главы Белого Яра от должности, на которой настаивала обвиняемая. Прокурор, участвующий в апелляционном рассмотрении, ориентировал суд ХМАО оставить без изменений решение Сургутского районного суда», — добавили в ведомстве.

Таким образом, Никифорова не вернется к должности до конца рассмотрения ее дела в суде. Ходатайство об отстранении мэра Белого Яра ранее подал СК, а Сургутский районный суд удовлетворил требования силовиков. Никифорову обвиняют в превышении должностных полномочий, воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и халатности при распределении муниципального жилья.

Следствие считает, что градоначальница с 2019 по 2020 год распределила 21 квартиру якобы нуждающимся в них бюджетникам, среди которых оказалась и заместитель Никифоровой Светлана Хохрякова. При этом, по мнению силовиков, жители аварийных домов оказались ущемлены в праве на получения положенного им жилья.

Ранее URA.RU сообщало, что отстраненный мэр в ХМАО отправится под суд. Прокуратура Сургутского района утвердила обвинительное заключение в отношении главы Белого Яра и направила дело в суд.