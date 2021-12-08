Бывший мэр Кургана рискует стать фигурантом дела УФАС

К бывшему главе Кургана Андрею Потапову Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-глава города Кургана Андрей Потапов может стать вероятным фигурантом административного дела курганской антимонопольной службы. Именно он подписал соглашение об организации ярмарок, которое признано УФАС и судами незаконным. На этот факт внимание URA.RU обратил источник.

«Постановление о заключении соглашения с АО „Центральный рынок“ по организации ярмарок было подписано в начале 2020 года мэром. На тот момент им был Андрей Потапов. Вероятно, именно к нему и возникнут вопросы у УФАС», — поделился инсайдер. В открытых данных также размещен документ, подписанный Потаповым.

По условиям соглашения ярмарки были организованы на площади Собанина в районе ДКЖ, на Некрасовском рынке, на улицах Карбышева — Кузнецова. «Центральный рынок» брал с арендаторов деньги за аренду, при этом в бюджет города перечислялись 12%. УФАС решило, что между мэрией и арендаторами не должно быть посредников. Эту позицию поддержали и два арбитражных суда.

Глава курганского УФАС Татьяна Соболевская поясняла агентству, что после решения Уральского арбитражного суда, ведомство возобновило дело в отношении мэрии. Далее решение будет приниматься по должностным лицам администрации, которые подписывали соглашение и выносили соответствующие постановления по реализации этого соглашения. Руководитель УФАС также добавила, что если чиновники, принимавшие решение по соглашению, уже не работают в мэрии, то их будут разыскивать.

Получить комментарии Андрея Потапова URA.RU не удалось. На звонок журналиста бывший мэр ответил, пояснив, что сейчас занят на совещании, но комментировать ничего не будет. В пресс-службе администрации Кургана URA.RU комментировали, что само по себе предупреждение УФАС не устанавливает наличие в действиях хозяйствующего субъекта нарушений антимонопольного законодательства, поскольку предупреждение выносится при обнаружении лишь признаков правонарушения, а не его факта. Администрация Кургана обжаловала предупреждение, но в связи с решением суда рассмотрение дела возобновлено. В дальнейшем администрация города будет руководствоваться вынесенным решением.