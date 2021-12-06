Чиновникам мэрии Кургана грозит крупный штраф

Курганских чиновников мэрии пригласили на 22 декабря в УФАС из-за рынков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чиновники мэрии незаконно заключили соглашение с АО «Центральный рынок» об организации ярмарок. Об этом говорится в решении УФАС, признанным Уральским арбитражным судом законным. Об этом URA.RU пояснила глава курганского УФАС Татьяна Соболевская.

«Будем настаивать на той позиции, что не должно быть третьего лица в отношениях между администрацией и арендаторами рынков. Мы возбудили дело. После его завершения возбуждается дело об административной ответственности. Решение будет приниматься в отношении должностных лиц администрации, которые подписывали соглашение и выносили соответствующие постановления по реализации этого соглашения», — рассказала Соболевская.

Руководитель УФАС также добавила, что если чиновники, принимавшие решение по соглашению, уже не работают в мэрии, то их будут разыскивать. Наказание, которое предусмотрено санкцией статьи 14.9 КоАП РФ (Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления) — от 15 до 50 тысяч рублей. При этом УФАС готово помочь мэрии правильно оформить документы.

Ранее УФАС установило, что мэрия должна была сама организовывать ярмарки и брать с арендаторов оплату. А в рамках соглашения «Центральный рынок» перечисляет бюджету 12%.

В пресс-службе мэрии URA.RU пояснили: «Само по себе предупреждение УФАС не устанавливает наличие в действиях хозяйствующего субъекта нарушений антимонопольного законодательства, поскольку предупреждение выносится при обнаружении лишь признаков правонарушения, а не его факта. Администрация Кургана обжаловала предупреждение, но в связи с решением суда рассмотрение дела возобновлено. В дальнейшем администрация города будет руководствоваться вынесенным решением».

URA.RU ранее писало, что мэрия уже допускала аналогичное нарушение в 2016 году. Тогда Центральному рынку пришлось вернуть 10 млн рублей незаконной прибыли. Ранее ситуацию взял под контроль председатель СУ СК Александр Бастрыкин. Было возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками администрации.