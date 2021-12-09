В России займутся конфискацией криптовалют

В Генпрокуратуре предложили арестовывать и конфисковывать криптовалюты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В России будут арестовывать и конфисковывать криптовалюты. Об этом рассказал генпрокурор Игорь Краснов.

«Разработаны изменения… для того, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации», — цитирует слова Краснова РИА «Новости».

Вместе с тем он отметил — его ведомство сейчас предлагает ввести в законодательство сам термин «криптовалюта». Хотя при этом Краснов отметил, что «судебная практика по уголовным делам идет по пути признания криптовалюты имуществом, то есть предметом взятки».