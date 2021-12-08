В Тюменской области число жертв COVID превысило 3 000 человек

От коронавируса в Тюменской области скончались уже 3 025 жителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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За время пандемии от коронавируса в Тюменской области умерло уже более 3 000 человек. Об этом URA.RU сообщили в федеральном штабе по профилактике и борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в Тюменской области подтверждено 27 смертей от коронавируса. За все время пандемии — 3 025 жертв», — рассказали URA.RU в федеральном оперативном штабе по профилактике и борьбе с COVID-19.

В Тюменской области максимальное количество смертей за сутки было зарегистрировано 14 ноября. Тогда оперштаб сообщил о 39 погибших. Что до остальной статистики, то за все время пандемии коронавирусом заболели 83 656 человек. Выздоровели — 65 389.

В регионе продолжается вакцинация населения от коронавируса. По состоянию на 8 декабря, полный курс прошли 827 239 жителей Тюменской области. Они получили QR-коды о вакцинации, без которых с 3 декабря в определенные часы нельзя посещать ряд общественных мест, а с 24 декабря будет невозможно попасть в кафе, парикмахерские и другие учреждения по оказанию услуг.