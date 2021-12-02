Без QR-кода тюменцы не пройдут в аквапарки и бани Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

С 3 декабря в Тюменской области расширяется список общественных мест, куда будет невозможно попасть без предъявления QR-кода о вакцинации от коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор. URA.RU подготовило актуальный список ограничений, которые вступают в силу сегодня.

Без информации о вакцинации или перенесенном коронавирусе нельзя будет попасть в следующие объекты:

аквапарки,

СПА-комплексы, банно-оздоровительные комплексы,

бани, сауны, термальные источники.

Частичные ограничения вступают 3 декабря в силу в отношении некоторых торговых объектов. Подтверждение о вакцинации потребуют при посещении в выходные дни (круглосуточно) и в будни после 18 часов при входе в:

розничные рынки,

отдельно стоящие гипермаркеты и торговые объекты.

То есть зайти на рынок или в ТРЦ с понедельника по пятницу до 18 часов можно будет, не предъявляя QR-код. В Тюмени и Тобольске площадь таких объектов начинается от 4 000 кв. м. В Ишиме — от 3 500 кв. м, в Ялуторовске — от 3 000 кв. м, в Заводоуковском городском округе — от 2 500 кв. м.

Кроме того, в регионе продолжают действовать ограничения, введенные 8 ноября. Согласно им, предъявить QR-код необходимо при входе в:

театры;

кинотеатры;

концертные залы;

цирки;

фитнес-центры;

спортклубы.

Вместо QR-кода можно также предъявить документ, подтверждающий медотвод от прививки. Кроме того, подойдет и отрицательный результат теста на COVID-19, проведенный методом ПЦР, полученный не позднее чем за 72 часа до посещений вышеуказанных объектов.