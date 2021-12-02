02 декабря 2021
01 декабря 2021

Куда в Тюмени не пустят без QR-кода с 3 декабря. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие аквапарка
Без QR-кода тюменцы не пройдут в аквапарки и бани Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

С 3 декабря в Тюменской области расширяется список общественных мест, куда будет невозможно попасть без предъявления QR-кода о вакцинации от коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор. URA.RU подготовило актуальный список ограничений, которые вступают в силу сегодня.

Без информации о вакцинации или перенесенном коронавирусе нельзя будет попасть в следующие объекты:

  • аквапарки,
  • СПА-комплексы, банно-оздоровительные комплексы,
  • бани, сауны, термальные источники.

Частичные ограничения вступают 3 декабря в силу в отношении некоторых торговых объектов. Подтверждение о вакцинации потребуют при посещении в выходные дни (круглосуточно) и в будни после 18 часов при входе в:

  • розничные рынки,
  • отдельно стоящие гипермаркеты и торговые объекты.

То есть зайти на рынок или в ТРЦ с понедельника по пятницу до 18 часов можно будет, не предъявляя QR-код. В Тюмени и Тобольске площадь таких объектов начинается от 4 000 кв. м. В Ишиме — от 3 500 кв. м, в Ялуторовске — от 3 000 кв. м, в Заводоуковском городском округе — от 2 500 кв. м.

Кроме того, в регионе продолжают действовать ограничения, введенные 8 ноября. Согласно им, предъявить QR-код необходимо при входе в:

  • театры;
  • кинотеатры;
  • концертные залы;
  • цирки;
  • фитнес-центры;
  • спортклубы.

Вместо QR-кода можно также предъявить документ, подтверждающий медотвод от прививки. Кроме того, подойдет и отрицательный результат теста на COVID-19, проведенный методом ПЦР, полученный не позднее чем за 72 часа до посещений вышеуказанных объектов.

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С 3 декабря в Тюменской области расширяется список общественных мест, куда будет невозможно попасть без предъявления QR-кода о вакцинации от коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор. URA.RU подготовило актуальный список ограничений, которые вступают в силу сегодня. Без информации о вакцинации или перенесенном коронавирусе нельзя будет попасть в следующие объекты: Частичные ограничения вступают 3 декабря в силу в отношении некоторых торговых объектов. Подтверждение о вакцинации потребуют при посещении в выходные дни (круглосуточно) и в будни после 18 часов при входе в: То есть зайти на рынок или в ТРЦ с понедельника по пятницу до 18 часов можно будет, не предъявляя QR-код. В Тюмени и Тобольске площадь таких объектов начинается от 4 000 кв. м. В Ишиме — от 3 500 кв. м, в Ялуторовске — от 3 000 кв. м, в Заводоуковском городском округе — от 2 500 кв. м. Кроме того, в регионе продолжают действовать ограничения, введенные 8 ноября. Согласно им, предъявить QR-код необходимо при входе в: Вместо QR-кода можно также предъявить документ, подтверждающий медотвод от прививки. Кроме того, подойдет и отрицательный результат теста на COVID-19, проведенный методом ПЦР, полученный не позднее чем за 72 часа до посещений вышеуказанных объектов.
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