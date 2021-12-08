В челябинском парламенте ищут руководителя аппарата

На этот пост пророчат первого зама управделами губернатора (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Законодательном собрании Челябинской области объявили конкурс на пост руководителя аппарата парламента. Согласно условиям, соискателю предлагают пятидневку с зарплатой до 101 тыс. рублей. Источник URA.RU сообщил, что на эту должность, вероятнее всего, заступит первый заместитель управляющего делами губернатора и правительства области Нана Швелидзе.

«За полтора месяца до отставки Владимир Мякуш распорядился ввести отдельную должность — руководитель аппарата. Кандидатура Швелидзе прошла все этапы согласования. К концу декабря она должна преступить к работе», — сообщил URA.RU инсайдер.

Будущему руководителю аппарата ЗСО предлагается бессрочный служебный контракт без командировок. Документы на конкурс принимаются по 27 декабря, а сам отбор пройдет в два этапа. На втором этапе соискателю предстоит пройти тестирование. Предполагаемая дата проведения 2-го этапа конкурса — 26 января 2022 года.

Появление новой должности в ЗСО связано с обновлением структуры заксобрания. Должность руководителя аппарата появилась почти во всех региональных парламентах страны. Связаться с Швелидзе и получить ее комментарий не удалось.