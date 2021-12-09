Путин попрощался с Меркель

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Владимир Путин и Ангела Меркель поблагодарили друг друга за работу (архивное фото) Фото:

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с покинувшей пост канцлера Германии Ангелой Меркель. Политики поблагодарили друг друга за годы работы.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Ангелой Меркель, завершившей 8 декабря свою деятельность в должности федерального канцлера Федеративной Республики Германия», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Помимо благодарности за работу, Меркель пожелала Путину удачи в выстраивании отношений с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Она выразила надежду, что диалог с новым канцлером будет налажен.

Меркель ушла с поста канцлера Германии 8 декабря. Она занимала должность 16 лет. Новым канцлером Германии стал Олаф Шольц.

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с покинувшей пост канцлера Германии Ангелой Меркель. Политики поблагодарили друг друга за годы работы. «Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Ангелой Меркель, завершившей 8 декабря свою деятельность в должности федерального канцлера Федеративной Республики Германия», — говорится в сообщении на сайте Кремля. Помимо благодарности за работу, Меркель пожелала Путину удачи в выстраивании отношений с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Она выразила надежду, что диалог с новым канцлером будет налажен. Меркель ушла с поста канцлера Германии 8 декабря. Она занимала должность 16 лет. Новым канцлером Германии стал Олаф Шольц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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