Путин попрощался с Меркель

Владимир Путин и Ангела Меркель поблагодарили друг друга за работу (архивное фото)Фото: Официальный сайт Президента РФ
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с покинувшей пост канцлера Германии Ангелой Меркель. Политики поблагодарили друг друга за годы работы.
«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Ангелой Меркель, завершившей 8 декабря свою деятельность в должности федерального канцлера Федеративной Республики Германия», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Помимо благодарности за работу, Меркель пожелала Путину удачи в выстраивании отношений с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Она выразила надежду, что диалог с новым канцлером будет налажен.
Меркель ушла с поста канцлера Германии 8 декабря. Она занимала должность 16 лет. Новым канцлером Германии стал Олаф Шольц.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с покинувшей пост канцлера Германии Ангелой Меркель. Политики поблагодарили друг друга за годы работы. «Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Ангелой Меркель, завершившей 8 декабря свою деятельность в должности федерального канцлера Федеративной Республики Германия», — говорится в сообщении на сайте Кремля. Помимо благодарности за работу, Меркель пожелала Путину удачи в выстраивании отношений с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Она выразила надежду, что диалог с новым канцлером будет налажен. Меркель ушла с поста канцлера Германии 8 декабря. Она занимала должность 16 лет. Новым канцлером Германии стал Олаф Шольц.