В пустыне Мексики нашли 48 мешков с фрагментами человеческих тел

29 октября 2025 в 12:58
Точное число тел, погребенных в пустыне, неизвестно, указано в материале (архивное фото)

Фото: Нина Калинина © URA.RU

В мексиканской пустыне обнаружили 48 мешков с фрагментами человеческих тел. Планируется проведение судебно-медицинской экспертизы для определения, кому они принадлежат. Об этом написали иностранные СМИ.

«Мексиканские власти сообщили в четверг, что в тайном захоронении недалеко от Гвадалахары было обнаружено и извлечено 48 мешков с человеческими останками», — указано в материале CBS News. Точное число погребенных тел неизвестно.

Также заместитель прокурора по делам пропавших без вести Бланка Трухильо объявила, что будет проводиться проверка с целью определения личности погребенных. Для извлечения останков пришлось задействовать тяжелую технику.

