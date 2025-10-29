В пустыне Мексики нашли 48 мешков с фрагментами человеческих тел
Точное число тел, погребенных в пустыне, неизвестно, указано в материале (архивное фото)
Фото: Нина Калинина © URA.RU
В мексиканской пустыне обнаружили 48 мешков с фрагментами человеческих тел. Планируется проведение судебно-медицинской экспертизы для определения, кому они принадлежат. Об этом написали иностранные СМИ.
«Мексиканские власти сообщили в четверг, что в тайном захоронении недалеко от Гвадалахары было обнаружено и извлечено 48 мешков с человеческими останками», — указано в материале CBS News. Точное число погребенных тел неизвестно.
Также заместитель прокурора по делам пропавших без вести Бланка Трухильо объявила, что будет проводиться проверка с целью определения личности погребенных. Для извлечения останков пришлось задействовать тяжелую технику.
