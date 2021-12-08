Первый замминистра спорта похвалил стратегию развития ХМАО

09 декабря 2021 в 19:48 Размер текста - 17 +

Первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров похвалил развитие спорта в ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров выделил Югру в качестве одного из немногих российских регионов, который разрабатывают стратегию развития с горизонтом планирования до 2050 года. На это федеральный чиновник обратил внимания во время заседания совета при правительстве ХМАО по реализации инвестиционных проектов, участником которого он являлся по ВКС, передает корреспондент URA.RU. Многие регионы сейчас занимаются стратегиями. Но стратегии, представленные в рамках ХМАО, одни из немногих, которые имеют такую долгосрочную перспективу — задел до 2050 года. Я бы отметил это как хорошее стратегическое видение направления развития. Кроме того, округ наш активный партнер в части развития физкультуры и спорта», — сказал Кадыров. В ответ губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что 11 декабря в Нижневартовске планируется обсуждение развития физической культуры и спорта в регионе. В своем докладе директор Центра перспективных экономических исследований академии наук республики Татарстан Марат Сафиуллин рассказал, что основными направлениями в развитии округа к 2050 году станут: развитие человеческого капитала, качества жизни и здоровьесбережения в округе, а также экологии и диверсификации экономики. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров выделил Югру в качестве одного из немногих российских регионов, который разрабатывают стратегию развития с горизонтом планирования до 2050 года. На это федеральный чиновник обратил внимания во время заседания совета при правительстве ХМАО по реализации инвестиционных проектов, участником которого он являлся по ВКС, передает корреспондент URA.RU. Многие регионы сейчас занимаются стратегиями. Но стратегии, представленные в рамках ХМАО, одни из немногих, которые имеют такую долгосрочную перспективу — задел до 2050 года. Я бы отметил это как хорошее стратегическое видение направления развития. Кроме того, округ наш активный партнер в части развития физкультуры и спорта», — сказал Кадыров. В ответ губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что 11 декабря в Нижневартовске планируется обсуждение развития физической культуры и спорта в регионе. В своем докладе директор Центра перспективных экономических исследований академии наук республики Татарстан Марат Сафиуллин рассказал, что основными направлениями в развитии округа к 2050 году станут: развитие человеческого капитала, качества жизни и здоровьесбережения в округе, а также экологии и диверсификации экономики.