Аналитики назвали самые востребованные вакансии в нефтянке ХМАО

В нефтяной отрасли ХМАО чаще всего требуются водители, машинисты и слесари
01 ноября 2025 в 12:10
Сварщикам готовы платить по 120 тысяч рублей в месяц

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Самыми востребованными профессиями в нефтяной сфере ХМАО стали водители, машинисты и слесари. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито».

«Лидером по числу вакансий стал водитель грузового транспорта. Для этой профессии среднее зарплатное предложение составило 165 000 рублей в месяц. Востребованность водителей объясняется масштабными проектами по перевозке нефти, газа и промышленного оборудования между месторождениями», — говорится в исследовании.

На втором месте — машинист спецтехники, необходимый для буровых и транспортных работ. В среднем работодатели предлагают зарплату 170 тысяч рублей в месяц. Замыкает топ-3 сварщик, чьи навыки нужны при ремонте трубопроводов и обслуживании промышленной инфраструктуры. Специалистам готовы платить по 120 тысяч рублей.

Также в рейтинге оказались слесари и крановщики. Профессионалам предлагают зарплаты по 115 и 134 тысяч рублей соответственно.

Ранее URA.RU рассказывало о самых высокооплачиваемых вакансиях без опыта в ХМАО. Среди них оказались водители-дальнобойщики — за полный рабочий день им готовы платить 225 тысяч рублей.

