Губернатор Шумков процитировал Сталина

Губернатор Вадим Шумков назвал цитату Сталиной «нестареющей классикой» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал «нестареющей классикой» слова первого секретаря ЦК ВКП (б) Иосифа Сталина про демократию. Шумков процитировал Сталина в своем instagram-аккаунте.

«„Я всегда думал, что демократия — это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия — это власть американского народа“, — Иосиф Сталин. Нестареющая классика», — написал Шумков.

Ранее Шумков назвал 1970-е и 1980-е годы в СССР «золотым веком» в плане соотношения зарплат, соцгарантий, возможности прокормить семью и съездить на море. Из минусов того времени он отмечал отсутствие конкуренции, низкое качество общепита и проблемы с получением жилья и машины.