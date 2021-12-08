Губернатор Шумков процитировал Сталина

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал «нестареющей классикой» слова первого секретаря ЦК ВКП (б) Иосифа Сталина про демократию. Шумков процитировал Сталина в своем instagram-аккаунте.
«„Я всегда думал, что демократия — это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия — это власть американского народа“, — Иосиф Сталин. Нестареющая классика», — написал Шумков.
Ранее Шумков назвал 1970-е и 1980-е годы в СССР «золотым веком» в плане соотношения зарплат, соцгарантий, возможности прокормить семью и съездить на море. Из минусов того времени он отмечал отсутствие конкуренции, низкое качество общепита и проблемы с получением жилья и машины.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал «нестареющей классикой» слова первого секретаря ЦК ВКП (б) Иосифа Сталина про демократию. Шумков процитировал Сталина в своем instagram-аккаунте. «„Я всегда думал, что демократия — это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия — это власть американского народа“, — Иосиф Сталин. Нестареющая классика», — написал Шумков. Ранее Шумков назвал 1970-е и 1980-е годы в СССР «золотым веком» в плане соотношения зарплат, соцгарантий, возможности прокормить семью и съездить на море. Из минусов того времени он отмечал отсутствие конкуренции, низкое качество общепита и проблемы с получением жилья и машины.