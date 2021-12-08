08 декабря 2021

Губернатор Шумков процитировал Сталина

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Якушев Владимир и Шумков Вадим. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков назвал цитату Сталиной «нестареющей классикой» Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал «нестареющей классикой» слова первого секретаря ЦК ВКП (б) Иосифа Сталина про демократию. Шумков процитировал Сталина в своем instagram-аккаунте.

«„Я всегда думал, что демократия — это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия — это власть американского народа“, — Иосиф Сталин. Нестареющая классика», — написал Шумков.

Ранее Шумков назвал 1970-е и 1980-е годы в СССР «золотым веком» в плане соотношения зарплат, соцгарантий, возможности прокормить семью и съездить на море. Из минусов того времени он отмечал отсутствие конкуренции, низкое качество общепита и проблемы с получением жилья и машины.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал «нестареющей классикой» слова первого секретаря ЦК ВКП (б) Иосифа Сталина про демократию. Шумков процитировал Сталина в своем instagram-аккаунте. «„Я всегда думал, что демократия — это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия — это власть американского народа“, — Иосиф Сталин. Нестареющая классика», — написал Шумков. Ранее Шумков назвал 1970-е и 1980-е годы в СССР «золотым веком» в плане соотношения зарплат, соцгарантий, возможности прокормить семью и съездить на море. Из минусов того времени он отмечал отсутствие конкуренции, низкое качество общепита и проблемы с получением жилья и машины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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