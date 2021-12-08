В Свердловской области назвали условие для вакцинации школьников

09 декабря 2021 в 16:35 Размер текста - 17 +

Павел Креков не назвал даты принятия решения о вакцинации детей от COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Свердловских школьников начнут прививать от коронавируса, когда региональные власти выпустят соответствующие рекомендации. Об этом рассказал свердловский замгубернатора Павел Креков. «Все конкретные решения по вакцинации школьников будут приняты после выхода соответствующих рекомендаций», — рассказал Креков во время онлайн-брифинга в соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что пока не может назвать даты, когда школьникам будут делать соответствующие прививки. При этом Креков заявил, что вакцинация других категорий свердловчан оказалась эффективна, и заболеваемость в регионе снижается. Ранее Креков заявлял, что решение об обязательной вакцинации детей в Свердловской области еще не принималось. Коронавирусные ограничения в свердловской области ужесточены с конца октября. В частности, введена обязательная вакцинация, и вход в большинство общественных мест стал возможен по QR-коду. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловских школьников начнут прививать от коронавируса, когда региональные власти выпустят соответствующие рекомендации. Об этом рассказал свердловский замгубернатора Павел Креков. «Все конкретные решения по вакцинации школьников будут приняты после выхода соответствующих рекомендаций», — рассказал Креков во время онлайн-брифинга в соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что пока не может назвать даты, когда школьникам будут делать соответствующие прививки. При этом Креков заявил, что вакцинация других категорий свердловчан оказалась эффективна, и заболеваемость в регионе снижается. Ранее Креков заявлял, что решение об обязательной вакцинации детей в Свердловской области еще не принималось. Коронавирусные ограничения в свердловской области ужесточены с конца октября. В частности, введена обязательная вакцинация, и вход в большинство общественных мест стал возможен по QR-коду.