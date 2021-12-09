Ученый: благодаря «Омикрону» COVID может стать сезонной болезнью

09 декабря 2021 в 16:52 Размер текста - 17 +

Коронавирус может стать сезонным заболеванием, если будет протекать в легкой форме и иметь короткий инкубационный период Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Южноафриканский штамм «Омикрон» может стать ОРВИ, если будет протекать в легкой форме и иметь короткий инкубационный период. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов. «У нового вируса короткий инкубационный период и симптомы проявляются быстро. Если он при этом окажется еще и легко протекающим, а пока нет сообщений о летальности, либо они единичны, то это будет означать, что вирус вырождается в обычное заболевание, которое может быть станет сезонным или внесезонным, привязанным к периодам массовых контактов. То есть очередным возбудителем, грубо говоря, простуды», — объяснил Владимир Тимошилов. По мнению спикера, в случае, если «Омикрон» окажется легким штаммом, все ограничения нужно будет снять. «Если мы увидим, что инкубационный период у мутации короток, а потребность в госпитализации и летальность не высоки, окажется целесообразным снять ограничения, чтобы этот вирус вытеснил остальные. Но только в том случае, если при этом не будет превышена вероятность дополнительного инфицирования другими более опасными штаммами. Если же увидим высокую летальность, то тогда надо будет и модифицировать вакцины, и вводить новые меры», — подчеркнул Тимошилов. При этом собеседник посоветовал пока ограничиться путешествиями внутри страны. «Позиция должна быть выжидательной. С заграничными поездками я бы повременил, то есть новогодние туры за границу — сейчас это безответственность, также рановато разрешать особо массовые культурные мероприятия», — подытожил Тимошилов. Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Спутник V» пока не адаптируют под «Омикрон». Окончательное решение о целесообразности модификации вакцины будет принято через 2 недели. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Южноафриканский штамм «Омикрон» может стать ОРВИ, если будет протекать в легкой форме и иметь короткий инкубационный период. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов. «У нового вируса короткий инкубационный период и симптомы проявляются быстро. Если он при этом окажется еще и легко протекающим, а пока нет сообщений о летальности, либо они единичны, то это будет означать, что вирус вырождается в обычное заболевание, которое может быть станет сезонным или внесезонным, привязанным к периодам массовых контактов. То есть очередным возбудителем, грубо говоря, простуды», — объяснил Владимир Тимошилов. По мнению спикера, в случае, если «Омикрон» окажется легким штаммом, все ограничения нужно будет снять. «Если мы увидим, что инкубационный период у мутации короток, а потребность в госпитализации и летальность не высоки, окажется целесообразным снять ограничения, чтобы этот вирус вытеснил остальные. Но только в том случае, если при этом не будет превышена вероятность дополнительного инфицирования другими более опасными штаммами. Если же увидим высокую летальность, то тогда надо будет и модифицировать вакцины, и вводить новые меры», — подчеркнул Тимошилов. При этом собеседник посоветовал пока ограничиться путешествиями внутри страны. «Позиция должна быть выжидательной. С заграничными поездками я бы повременил, то есть новогодние туры за границу — сейчас это безответственность, также рановато разрешать особо массовые культурные мероприятия», — подытожил Тимошилов. Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Спутник V» пока не адаптируют под «Омикрон». Окончательное решение о целесообразности модификации вакцины будет принято через 2 недели.