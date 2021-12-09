Центр Гамалеи не стал адаптировать «Спутник V» под «Омикрон»

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцину «Спутник V» пока не адаптируют под новый штамм коронавируса «Омикрон». Окончательное решение, будут ли это делать, примут через 2 недели. Данное заявление он сделал в эфире телеканала «Россия-24».
«Ряд туристов, которые вернулись из Африки, они инфицированы. Мы здесь определили в институте, что они инфицированы „Омикроном“. В настоящее время идет и характеристика других штаммов наших граждан, которые прибыли из-за рубежа, из Африки. И одновременно идет работа по выделению самого вируса. Через две недели мы примерно будем знать ответы на этот вопрос. И тогда будет приниматься осознанное, научно-обоснованное решение», — заявил Александр Гицнбург в эфире телеканала «Россия 24».
Глава НИЦ имени Гамалеи при этом подчеркнул, что на данный момент российская вакцина от коронавируса «Спутник V» дает наиболее широкий спектр вирусо-нейтрализующих антител. По словам Гинцбурга, это показали не только исследования в России, но и в тех странах, где используют другие препараты для профилактики COVID-19.
Ранее в России выявили первые случаи заражения штаммом «Омикрон». Его обнаружили у граждан РФ, вернувшихся из Южно-Африканской республики. Кроме того, коронавирус выявили еще у 10 человек, которые прибыли из Африки. Сейчас ученые выясняют, какими именно штаммами они заразились. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что существующие вакцины малоэффективны против «Омикрона». О создании препарата от нового штамма коронавируса уже объявили компании Moderna и Johnson&Johnson. Гинцбург заявил, что разработка российской вакцины от «Омикрона» займет не более десяти дней.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцину «Спутник V» пока не адаптируют под новый штамм коронавируса «Омикрон». Окончательное решение, будут ли это делать, примут через 2 недели. Данное заявление он сделал в эфире телеканала «Россия-24». «Ряд туристов, которые вернулись из Африки, они инфицированы. Мы здесь определили в институте, что они инфицированы „Омикроном“. В настоящее время идет и характеристика других штаммов наших граждан, которые прибыли из-за рубежа, из Африки. И одновременно идет работа по выделению самого вируса. Через две недели мы примерно будем знать ответы на этот вопрос. И тогда будет приниматься осознанное, научно-обоснованное решение», — заявил Александр Гицнбург в эфире телеканала «Россия 24». Глава НИЦ имени Гамалеи при этом подчеркнул, что на данный момент российская вакцина от коронавируса «Спутник V» дает наиболее широкий спектр вирусо-нейтрализующих антител. По словам Гинцбурга, это показали не только исследования в России, но и в тех странах, где используют другие препараты для профилактики COVID-19. Ранее в России выявили первые случаи заражения штаммом «Омикрон». Его обнаружили у граждан РФ, вернувшихся из Южно-Африканской республики. Кроме того, коронавирус выявили еще у 10 человек, которые прибыли из Африки. Сейчас ученые выясняют, какими именно штаммами они заразились. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что существующие вакцины малоэффективны против «Омикрона». О создании препарата от нового штамма коронавируса уже объявили компании Moderna и Johnson&Johnson. Гинцбург заявил, что разработка российской вакцины от «Омикрона» займет не более десяти дней.