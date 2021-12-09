Центр Гамалеи не стал адаптировать «Спутник V» под «Омикрон»

09 декабря 2021 в 14:24 Размер текста - 17 +

Предстоит принять решение, адаптировать ли вакцину «Спутник» под омикрон-штамм Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцину «Спутник V» пока не адаптируют под новый штамм коронавируса «Омикрон». Окончательное решение, будут ли это делать, примут через 2 недели. Данное заявление он сделал в эфире телеканала «Россия-24». «Ряд туристов, которые вернулись из Африки, они инфицированы. Мы здесь определили в институте, что они инфицированы „Омикроном“. В настоящее время идет и характеристика других штаммов наших граждан, которые прибыли из-за рубежа, из Африки. И одновременно идет работа по выделению самого вируса. Через две недели мы примерно будем знать ответы на этот вопрос. И тогда будет приниматься осознанное, научно-обоснованное решение», — заявил Александр Гицнбург в эфире телеканала «Россия 24». Глава НИЦ имени Гамалеи при этом подчеркнул, что на данный момент российская вакцина от коронавируса «Спутник V» дает наиболее широкий спектр вирусо-нейтрализующих антител. По словам Гинцбурга, это показали не только исследования в России, но и в тех странах, где используют другие препараты для профилактики COVID-19. Ранее в России выявили первые случаи заражения штаммом «Омикрон». Его обнаружили у граждан РФ, вернувшихся из Южно-Африканской республики. Кроме того, коронавирус выявили еще у 10 человек, которые прибыли из Африки. Сейчас ученые выясняют, какими именно штаммами они заразились. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что существующие вакцины малоэффективны против «Омикрона». О создании препарата от нового штамма коронавируса уже объявили компании Moderna и Johnson&Johnson. Гинцбург заявил, что разработка российской вакцины от «Омикрона» займет не более десяти дней. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцину «Спутник V» пока не адаптируют под новый штамм коронавируса «Омикрон». Окончательное решение, будут ли это делать, примут через 2 недели. Данное заявление он сделал в эфире телеканала «Россия-24». «Ряд туристов, которые вернулись из Африки, они инфицированы. Мы здесь определили в институте, что они инфицированы „Омикроном“. В настоящее время идет и характеристика других штаммов наших граждан, которые прибыли из-за рубежа, из Африки. И одновременно идет работа по выделению самого вируса. Через две недели мы примерно будем знать ответы на этот вопрос. И тогда будет приниматься осознанное, научно-обоснованное решение», — заявил Александр Гицнбург в эфире телеканала «Россия 24». Глава НИЦ имени Гамалеи при этом подчеркнул, что на данный момент российская вакцина от коронавируса «Спутник V» дает наиболее широкий спектр вирусо-нейтрализующих антител. По словам Гинцбурга, это показали не только исследования в России, но и в тех странах, где используют другие препараты для профилактики COVID-19. Ранее в России выявили первые случаи заражения штаммом «Омикрон». Его обнаружили у граждан РФ, вернувшихся из Южно-Африканской республики. Кроме того, коронавирус выявили еще у 10 человек, которые прибыли из Африки. Сейчас ученые выясняют, какими именно штаммами они заразились. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что существующие вакцины малоэффективны против «Омикрона». О создании препарата от нового штамма коронавируса уже объявили компании Moderna и Johnson&Johnson. Гинцбург заявил, что разработка российской вакцины от «Омикрона» займет не более десяти дней.