Мишустин раскрыл будущее земли под инфекционной больницей в Перми

На месте инфекционной больницы в центре Перми после ее переезда в новое здание построят корпус краевой клинической больницы. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что здесь не должны появиться торговые центры.
«Михаил Мишустин отметил, что на историческом месте больницы должен появиться новый корпус медучреждения, а не торговый центр: „Чтобы здесь не было магазинов и подобных вещей“», — сообщается в telegram-канале правительства России.
Глава правительства сегодня осмотрел комплекс инфекционной больницы, который был построен в конце XIX — начале XX века. Его техническое состояние не соответствует современным нормам и требованиям, в том числе СанПиН, противопожарным, требованиям к оказанию медицинской помощи, констатируют в правительстве. Новое здание медучреждения планируется построить в 2023 году в Индустриальном районе города. На это Мишустин обещал выделить 1 млрд рублей.
На месте инфекционной больницы в центре Перми после ее переезда в новое здание построят корпус краевой клинической больницы. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что здесь не должны появиться торговые центры. «Михаил Мишустин отметил, что на историческом месте больницы должен появиться новый корпус медучреждения, а не торговый центр: „Чтобы здесь не было магазинов и подобных вещей“», — сообщается в telegram-канале правительства России. Глава правительства сегодня осмотрел комплекс инфекционной больницы, который был построен в конце XIX — начале XX века. Его техническое состояние не соответствует современным нормам и требованиям, в том числе СанПиН, противопожарным, требованиям к оказанию медицинской помощи, констатируют в правительстве. Новое здание медучреждения планируется построить в 2023 году в Индустриальном районе города. На это Мишустин обещал выделить 1 млрд рублей.