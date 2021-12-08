08 декабря 2021

Мишустин раскрыл будущее земли под инфекционной больницей в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Михаил Мишустин призвал не застраивать участок инфекционной больницы магазинами Фото:

На месте инфекционной больницы в центре Перми после ее переезда в новое здание построят корпус краевой клинической больницы. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что здесь не должны появиться торговые центры.

«Михаил Мишустин отметил, что на историческом месте больницы должен появиться новый корпус медучреждения, а не торговый центр: „Чтобы здесь не было магазинов и подобных вещей“», — сообщается в telegram-канале правительства России.

Глава правительства сегодня осмотрел комплекс инфекционной больницы, который был построен в конце XIX — начале XX века. Его техническое состояние не соответствует современным нормам и требованиям, в том числе СанПиН, противопожарным, требованиям к оказанию медицинской помощи, констатируют в правительстве. Новое здание медучреждения планируется построить в 2023 году в Индустриальном районе города. На это Мишустин обещал выделить 1 млрд рублей.

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На месте инфекционной больницы в центре Перми после ее переезда в новое здание построят корпус краевой клинической больницы. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что здесь не должны появиться торговые центры. «Михаил Мишустин отметил, что на историческом месте больницы должен появиться новый корпус медучреждения, а не торговый центр: „Чтобы здесь не было магазинов и подобных вещей“», — сообщается в telegram-канале правительства России. Глава правительства сегодня осмотрел комплекс инфекционной больницы, который был построен в конце XIX — начале XX века. Его техническое состояние не соответствует современным нормам и требованиям, в том числе СанПиН, противопожарным, требованиям к оказанию медицинской помощи, констатируют в правительстве. Новое здание медучреждения планируется построить в 2023 году в Индустриальном районе города. На это Мишустин обещал выделить 1 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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