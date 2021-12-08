Мишустин раскрыл будущее земли под инфекционной больницей в Перми

09 декабря 2021 в 16:57 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин призвал не застраивать участок инфекционной больницы магазинами Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU На месте инфекционной больницы в центре Перми после ее переезда в новое здание построят корпус краевой клинической больницы. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что здесь не должны появиться торговые центры. «Михаил Мишустин отметил, что на историческом месте больницы должен появиться новый корпус медучреждения, а не торговый центр: „Чтобы здесь не было магазинов и подобных вещей“», — сообщается в telegram-канале правительства России. Глава правительства сегодня осмотрел комплекс инфекционной больницы, который был построен в конце XIX — начале XX века. Его техническое состояние не соответствует современным нормам и требованиям, в том числе СанПиН, противопожарным, требованиям к оказанию медицинской помощи, констатируют в правительстве. Новое здание медучреждения планируется построить в 2023 году в Индустриальном районе города. На это Мишустин обещал выделить 1 млрд рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На месте инфекционной больницы в центре Перми после ее переезда в новое здание построят корпус краевой клинической больницы. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что здесь не должны появиться торговые центры. «Михаил Мишустин отметил, что на историческом месте больницы должен появиться новый корпус медучреждения, а не торговый центр: „Чтобы здесь не было магазинов и подобных вещей“», — сообщается в telegram-канале правительства России. Глава правительства сегодня осмотрел комплекс инфекционной больницы, который был построен в конце XIX — начале XX века. Его техническое состояние не соответствует современным нормам и требованиям, в том числе СанПиН, противопожарным, требованиям к оказанию медицинской помощи, констатируют в правительстве. Новое здание медучреждения планируется построить в 2023 году в Индустриальном районе города. На это Мишустин обещал выделить 1 млрд рублей.