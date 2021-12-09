Пермская галерея подорожала на миллиард

09 декабря 2021 в 18:22 Размер текста - 17 +

Еще весной галерея стоила 4,2 млрд руб. Фото: пресс-служба правительства Пермского края Стоимость строительства нового здания Пермской государственной художественной галереи оценивается в 6,5 млрд руб. Такие цифры сегодня привел губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время презентации макета нового здания премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Без удорожания проект стоил 5,2 млрд руб. Ожидаемая проектная стоимость вместе со всем наполнением, которое предстоит сделать, чтобы внутри все было функционально, составляет 6,5 млрд руб. Мы получили поддержку, 1,750 млрд руб. было предоставлено региональному бюджету [из федерального]», — сообщил Махонин. Краевой бюджет вложит оставшиеся 4,7 млрд руб. (72%). В презентации, которую показали Мишустину, отмечается, что удорожание проекта связано с увеличением стоимости строительных материалов. Глава правительства РФ отметил, что решить вопрос с финансированием галереи удалось благодаря главе минфина РФ Антону Силуанову. Новое здание галереи будет расположено на территории завода Шпагина. Его построит «ЛимакМаращСтрой», которая стала победителем торгов, предложив цену в 4,2 млрд руб. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Стоимость строительства нового здания Пермской государственной художественной галереи оценивается в 6,5 млрд руб. Такие цифры сегодня привел губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время презентации макета нового здания премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Без удорожания проект стоил 5,2 млрд руб. Ожидаемая проектная стоимость вместе со всем наполнением, которое предстоит сделать, чтобы внутри все было функционально, составляет 6,5 млрд руб. Мы получили поддержку, 1,750 млрд руб. было предоставлено региональному бюджету [из федерального]», — сообщил Махонин. Краевой бюджет вложит оставшиеся 4,7 млрд руб. (72%). В презентации, которую показали Мишустину, отмечается, что удорожание проекта связано с увеличением стоимости строительных материалов. Глава правительства РФ отметил, что решить вопрос с финансированием галереи удалось благодаря главе минфина РФ Антону Силуанову. Новое здание галереи будет расположено на территории завода Шпагина. Его построит «ЛимакМаращСтрой», которая стала победителем торгов, предложив цену в 4,2 млрд руб.