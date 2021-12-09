Доктор наук назвал вирус, ведущий к пандемии страшнее COVID-19

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Птичий грипп может измениться в результате мутаций и стать намного заразнее Фото:
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Коронавирус COVID-19

Птичий грипп способен создать пандемию, которая будет мощнее коронавирусной. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Никто не может гарантировать, что не появится нового вируса, который может дать пандемию. В первую очередь, подозрителен в этом отношении вирус гриппа птиц. Он все время есть у птиц, но в силу своей биологии ему нужна довольно высокая доза для перехода на людей, и потом для передачи от человека к человеку», — сказал URA.RU Анатолий Альтштейн.

По словам вирусолога, птичий грипп может стать более заразным из-за мутаций. «В результате мутации он сможет эти свойства изменить. Он может стать для человека гораздо более заразительным, и передаваться от человека к человеку, что приведет к пандемии. За этим внимательно следят. Это напряженная точка», — объяснил он.

Собеседник агентства отметил, что сегодня трудно спрогнозировать, в каком месте может появиться вирус, способный привести к новой пандемии. «Это могут быть любые географические точки. Особенно там, где более-менее сохраненная живая природа, где много птиц, летучих мышей, обезьян. Это может быть Африка, Юго-Восточная Азия», — заключил профессор.

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Птичий грипп способен создать пандемию, которая будет мощнее коронавирусной. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. «Никто не может гарантировать, что не появится нового вируса, который может дать пандемию. В первую очередь, подозрителен в этом отношении вирус гриппа птиц. Он все время есть у птиц, но в силу своей биологии ему нужна довольно высокая доза для перехода на людей, и потом для передачи от человека к человеку», — сказал URA.RU Анатолий Альтштейн. По словам вирусолога, птичий грипп может стать более заразным из-за мутаций. «В результате мутации он сможет эти свойства изменить. Он может стать для человека гораздо более заразительным, и передаваться от человека к человеку, что приведет к пандемии. За этим внимательно следят. Это напряженная точка», — объяснил он. Собеседник агентства отметил, что сегодня трудно спрогнозировать, в каком месте может появиться вирус, способный привести к новой пандемии. «Это могут быть любые географические точки. Особенно там, где более-менее сохраненная живая природа, где много птиц, летучих мышей, обезьян. Это может быть Африка, Юго-Восточная Азия», — заключил профессор.
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