Доктор наук назвал вирус, ведущий к пандемии страшнее COVID-19

09 декабря 2021 в 19:54 Размер текста - 17 +

Птичий грипп может измениться в результате мутаций и стать намного заразнее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Птичий грипп способен создать пандемию, которая будет мощнее коронавирусной. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. «Никто не может гарантировать, что не появится нового вируса, который может дать пандемию. В первую очередь, подозрителен в этом отношении вирус гриппа птиц. Он все время есть у птиц, но в силу своей биологии ему нужна довольно высокая доза для перехода на людей, и потом для передачи от человека к человеку», — сказал URA.RU Анатолий Альтштейн. По словам вирусолога, птичий грипп может стать более заразным из-за мутаций. «В результате мутации он сможет эти свойства изменить. Он может стать для человека гораздо более заразительным, и передаваться от человека к человеку, что приведет к пандемии. За этим внимательно следят. Это напряженная точка», — объяснил он. Собеседник агентства отметил, что сегодня трудно спрогнозировать, в каком месте может появиться вирус, способный привести к новой пандемии. «Это могут быть любые географические точки. Особенно там, где более-менее сохраненная живая природа, где много птиц, летучих мышей, обезьян. Это может быть Африка, Юго-Восточная Азия», — заключил профессор. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Птичий грипп способен создать пандемию, которая будет мощнее коронавирусной. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. «Никто не может гарантировать, что не появится нового вируса, который может дать пандемию. В первую очередь, подозрителен в этом отношении вирус гриппа птиц. Он все время есть у птиц, но в силу своей биологии ему нужна довольно высокая доза для перехода на людей, и потом для передачи от человека к человеку», — сказал URA.RU Анатолий Альтштейн. По словам вирусолога, птичий грипп может стать более заразным из-за мутаций. «В результате мутации он сможет эти свойства изменить. Он может стать для человека гораздо более заразительным, и передаваться от человека к человеку, что приведет к пандемии. За этим внимательно следят. Это напряженная точка», — объяснил он. Собеседник агентства отметил, что сегодня трудно спрогнозировать, в каком месте может появиться вирус, способный привести к новой пандемии. «Это могут быть любые географические точки. Особенно там, где более-менее сохраненная живая природа, где много птиц, летучих мышей, обезьян. Это может быть Африка, Юго-Восточная Азия», — заключил профессор.