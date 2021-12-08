Пенсии и пособия свердловчан вырастут в 2022 году

09 декабря 2021 в 19:37 Размер текста - 17 +

Прожиточный минимум для свердловчан подняли на 9,5% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Величина прожиточного минимума, который влияет на размер пенсий и пособий, в Свердловской области с 2022 года вырастет на 9,5%. Его размер на душу населения составит 12 274 рубля в месяц. Такое изменение утвердило региональное правительство, сообщили в свердловском департаменте информполитики. «Рост [прожиточного минимума] выше прогнозируемой инфляции, а также опережает среднероссийские темпы роста — 8,6%», — отметили в ведомстве. Согласно решению областного кабмина, минимум для трудоспособных свердловчан составит 13 379 рублей, для пенсионеров — 10 556 рублей, для детей — 12 869 рублей. «Рост прожиточного минимума для пенсионеров означает, что пожилые люди, чье материальное обеспечение складывается ниже, получат федеральную доплату к пенсии. В целом, установленные величины являются критерием для назначения социальных пособий гражданам с доходами ниже прожиточного минимума», — прокомментировал изменения свердловский министр экономического развития Денис Мамонтов. На 2021 год свердловские власти устанавливали ежемесячный минимум в 11 206 рублей. Размер прожиточного минимума ранее корректировался ежеквартально. С 2021 года по федеральным правилам величины устанавливаются раз в год. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Величина прожиточного минимума, который влияет на размер пенсий и пособий, в Свердловской области с 2022 года вырастет на 9,5%. Его размер на душу населения составит 12 274 рубля в месяц. Такое изменение утвердило региональное правительство, сообщили в свердловском департаменте информполитики. «Рост [прожиточного минимума] выше прогнозируемой инфляции, а также опережает среднероссийские темпы роста — 8,6%», — отметили в ведомстве. Согласно решению областного кабмина, минимум для трудоспособных свердловчан составит 13 379 рублей, для пенсионеров — 10 556 рублей, для детей — 12 869 рублей. «Рост прожиточного минимума для пенсионеров означает, что пожилые люди, чье материальное обеспечение складывается ниже, получат федеральную доплату к пенсии. В целом, установленные величины являются критерием для назначения социальных пособий гражданам с доходами ниже прожиточного минимума», — прокомментировал изменения свердловский министр экономического развития Денис Мамонтов. На 2021 год свердловские власти устанавливали ежемесячный минимум в 11 206 рублей. Размер прожиточного минимума ранее корректировался ежеквартально. С 2021 года по федеральным правилам величины устанавливаются раз в год.