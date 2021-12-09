Юристы назвали самые выгодные даты отпусков в 2022 году

09 декабря 2021 в 20:53 Размер текста - 17 +

Юристы сообщили, как меньше потерять в зарплате во время отпуска Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Наиболее выгодно в следующем году будет пойти в отпуск в августе, марте, сентябре и декабре. В этих месяцах меньше праздничных дней и больше рабочих, поэтому можно получить больше денег. Об этом рассказала юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. «Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. Например, в августе 2022 года 23 рабочих дня, а в январе — 16. Один рабочий день в январе будет стоить дороже, чем в августе», — цитирует E1 Татьяну Нечаеву. По ее словам, отпускные считают по среднему дневному заработку, который делят на календарные, а не рабочие дни. Поэтому стоимость одного дня отпуска меньше по сравнению с рабочим днем. «Иная ситуация у тех, кто получает не оклад, а так называемую часовую тарифную ставку — это немного другая история. Тут плюс-минус разницы не будет, потому что у такого работника стоимость часа от месяца к месяцу не меняется», — сказал эксперт по трудовому праву в компании SuperJob Александр Южалин. Если есть цель продлить отдых, то в отпуск стоит идти в мае и январе, в этих месяцах наибольшее количество праздничных дней. Ранее в правительстве рассказали, как россияне будут отдыхать в следующем году. В 2022 году будет 18 дополнительных нерабочих дней. В мае выходными будут дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая, а в июне с 11 по 13, также нерабочие дни 4 и 6 ноября. Новогодние каникулы будут с 31 декабря по 9 января, сообщают « Невские новости ». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Наиболее выгодно в следующем году будет пойти в отпуск в августе, марте, сентябре и декабре. В этих месяцах меньше праздничных дней и больше рабочих, поэтому можно получить больше денег. Об этом рассказала юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. «Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. Например, в августе 2022 года 23 рабочих дня, а в январе — 16. Один рабочий день в январе будет стоить дороже, чем в августе», — цитирует E1 Татьяну Нечаеву. По ее словам, отпускные считают по среднему дневному заработку, который делят на календарные, а не рабочие дни. Поэтому стоимость одного дня отпуска меньше по сравнению с рабочим днем. «Иная ситуация у тех, кто получает не оклад, а так называемую часовую тарифную ставку — это немного другая история. Тут плюс-минус разницы не будет, потому что у такого работника стоимость часа от месяца к месяцу не меняется», — сказал эксперт по трудовому праву в компании SuperJob Александр Южалин. Если есть цель продлить отдых, то в отпуск стоит идти в мае и январе, в этих месяцах наибольшее количество праздничных дней. Ранее в правительстве рассказали, как россияне будут отдыхать в следующем году. В 2022 году будет 18 дополнительных нерабочих дней. В мае выходными будут дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая, а в июне с 11 по 13, также нерабочие дни 4 и 6 ноября. Новогодние каникулы будут с 31 декабря по 9 января, сообщают «Невские новости».