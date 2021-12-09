Путин: Россия никогда не проявляла враждебность к другим странам

10 декабря 2021 в 02:34 Размер текста - 17 +

По словам Владимира Путина, РФ никого не объявляла противником в отличие от других государств Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не становилась враждебной ни к одной части мира, пока все считают ее своими врагами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Россия вообще не становилась враждебной ни к какой части мира, определенная часть мира считает нас своими противниками. Это мы что ли в своих институциональных документах стратегического характера записали, что мы кого-то объявляем противником? Нет, это нас объявляют», — сказал Владимир Путин, передает РИА «Новости». Также глава государства призвал не беспокоиться за армию России. По его словам, с ней все в порядке, она развивается. «Достаточно почитать только характеристики нашей армии со стороны тех, кто объявляет нас противниками, чтобы понять, какую дорогу развития прошла наша армия, где она находится сейчас и на что нам рассчитывать в ближайшее время», — отметил Путин. Ранее сообщалось, что обозреватель WSJ Джеральд Сеиб заявил о рисках трех масштабных военных конфликтов в мире, один из которых война России и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ни на кого не нападет, если никто не пересечет ее границы. Украинский президент Владимир Зеленский объявил войну россиянам, живущим на Украине. Российский сенатор от Республики Крым Сергей Цеков осудил слова сенатора США о применении ядерного оружия против России из-за Украины, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия не становилась враждебной ни к одной части мира, пока все считают ее своими врагами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Россия вообще не становилась враждебной ни к какой части мира, определенная часть мира считает нас своими противниками. Это мы что ли в своих институциональных документах стратегического характера записали, что мы кого-то объявляем противником? Нет, это нас объявляют», — сказал Владимир Путин, передает РИА «Новости». Также глава государства призвал не беспокоиться за армию России. По его словам, с ней все в порядке, она развивается. «Достаточно почитать только характеристики нашей армии со стороны тех, кто объявляет нас противниками, чтобы понять, какую дорогу развития прошла наша армия, где она находится сейчас и на что нам рассчитывать в ближайшее время», — отметил Путин. Ранее сообщалось, что обозреватель WSJ Джеральд Сеиб заявил о рисках трех масштабных военных конфликтов в мире, один из которых война России и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ни на кого не нападет, если никто не пересечет ее границы. Украинский президент Владимир Зеленский объявил войну россиянам, живущим на Украине. Российский сенатор от Республики Крым Сергей Цеков осудил слова сенатора США о применении ядерного оружия против России из-за Украины, передает RT.