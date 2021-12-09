Курганские власти поделились с полпредом планами на новый кредит

По словам губернатора Вадима Шумкова, регион получит 1,7 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области планируют потратить инфраструктурный бюджетный кредит на развитие района Заозерный в Кургане и Варгашинского индустриального парка. Об этом глава региона Вадим Шумков рассказал полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву.

«Одобрена заявка правительства Курганской области на получение инфраструктурного бюджетного кредита на сумму 1,7 млрд рублей. Эти средства планируют направить на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне Заозерный Кургана и развитие инженерной инфраструктуры для Варгашинского индустриального парка», — приводит слова Шумкова сайт областного правительства.

В сентябре стало известно, что правительство России одобрило заявку Курганской области на получение инфраструктурного кредита в размере 1,6 млрд рублей. Президент РФ Владимир Путин анонсировал выдачу таких кредитов в апреле. Тогда он объяснял, что ставка по инфраструктурному кредиту составит не более 3% годовых, а срок погашения — 15 лет.