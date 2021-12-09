09 декабря 2021
08 декабря 2021

Курганские власти поделились с полпредом планами на новый кредит

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам губернатора Вадима Шумкова, регион получит 1,7 млрд рублей Фото:

Власти Курганской области планируют потратить инфраструктурный бюджетный кредит на развитие района Заозерный в Кургане и Варгашинского индустриального парка. Об этом глава региона Вадим Шумков рассказал полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву.

«Одобрена заявка правительства Курганской области на получение инфраструктурного бюджетного кредита на сумму 1,7 млрд рублей. Эти средства планируют направить на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне Заозерный Кургана и развитие инженерной инфраструктуры для Варгашинского индустриального парка», — приводит слова Шумкова сайт областного правительства.

В сентябре стало известно, что правительство России одобрило заявку Курганской области на получение инфраструктурного кредита в размере 1,6 млрд рублей. Президент РФ Владимир Путин анонсировал выдачу таких кредитов в апреле. Тогда он объяснял, что ставка по инфраструктурному кредиту составит не более 3% годовых, а срок погашения — 15 лет.

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Власти Курганской области планируют потратить инфраструктурный бюджетный кредит на развитие района Заозерный в Кургане и Варгашинского индустриального парка. Об этом глава региона Вадим Шумков рассказал полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву. «Одобрена заявка правительства Курганской области на получение инфраструктурного бюджетного кредита на сумму 1,7 млрд рублей. Эти средства планируют направить на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне Заозерный Кургана и развитие инженерной инфраструктуры для Варгашинского индустриального парка», — приводит слова Шумкова сайт областного правительства. В сентябре стало известно, что правительство России одобрило заявку Курганской области на получение инфраструктурного кредита в размере 1,6 млрд рублей. Президент РФ Владимир Путин анонсировал выдачу таких кредитов в апреле. Тогда он объяснял, что ставка по инфраструктурному кредиту составит не более 3% годовых, а срок погашения — 15 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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