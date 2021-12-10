Моргенштерн ответил на обвинения Бастрыкина клипом

Рэпер уехал из России после обвинений в его адрес от главы СК РФ Фото: instagram-аккаунт Алишера Моргенштерна

Рэпер Алишер Моргенштерн выложил видеоклип на свою новую песню «Домой», в котором отвечает на обвинения главы СК РФ Александра Бастрыкина в продаже наркотиков через соцсети. Свою новую работу музыкант разместил на youtube-канале.

«Это неправильно. Я в соцсетях торгую лишь своим *** [лицом]. *** [закрыли] рестик (ресторан Моргенштерна „Кайф“ — прим. URA.RU), но я не умру от голода», — поет Моргенштерн.

Также в новом клипе он пояснил, из-за чего покинул страну. «Уехал из России, ведь там стало холодно», — уточнил рэпер.

Моргенштерн покинул Россию после слов главы СК РФ Александра Бастрыкина о том, что рэпер «распространяет наркотики в соцсетях». Артист отправился в Белоруссию, где у него было запланировано выступление на «частном мероприятии», после чего улетел в Дубай (ОАЭ). После этого в СМИ появилась информация о том, что в Кремле обсуждают с Моргенштерном возможность его возвращения в Россию, пишет «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти сообщения «уткой».