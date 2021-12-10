Экс-чиновник из ХМАО устроился в мэрию Тюмени

Бывший первый заместитель главы Урая (ХМАО) Виктор Гамузов стал заместителем директора департамента имущественных отношений администрации Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах Югры.
«Гамузов в ноябре был в отпуске и уже тогда вел переговоры о переезде в Тюмень и устройстве на работу. В департаменте имущественных отношений мэрии в декабре сменился руководитель, и югорскому чиновнику удалось войти в состав новой команды», — сообщил инсайдер.
В пресс-службе администрации Тюмени подтвердили информацию о назначении Гамузова. Сам чиновник не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что отставки Гамузова в Урае добивалась инициативная группа местных депутатов. Они собирали подписи за его увольнение и даже планировали провести митинг.
Бывший первый заместитель главы Урая (ХМАО) Виктор Гамузов стал заместителем директора департамента имущественных отношений администрации Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах Югры. «Гамузов в ноябре был в отпуске и уже тогда вел переговоры о переезде в Тюмень и устройстве на работу. В департаменте имущественных отношений мэрии в декабре сменился руководитель, и югорскому чиновнику удалось войти в состав новой команды», — сообщил инсайдер. В пресс-службе администрации Тюмени подтвердили информацию о назначении Гамузова. Сам чиновник не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что отставки Гамузова в Урае добивалась инициативная группа местных депутатов. Они собирали подписи за его увольнение и даже планировали провести митинг.