Экс-чиновник из ХМАО устроился в мэрию Тюмени

10 декабря 2021 в 10:50 Размер текста - 17 +

Виктор Гамузов переехал на ПМЖ в Тюмень (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший первый заместитель главы Урая (ХМАО) Виктор Гамузов стал заместителем директора департамента имущественных отношений администрации Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах Югры. «Гамузов в ноябре был в отпуске и уже тогда вел переговоры о переезде в Тюмень и устройстве на работу. В департаменте имущественных отношений мэрии в декабре сменился руководитель, и югорскому чиновнику удалось войти в состав новой команды», — сообщил инсайдер. В пресс-службе администрации Тюмени подтвердили информацию о назначении Гамузова. Сам чиновник не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что отставки Гамузова в Урае добивалась инициативная группа местных депутатов. Они собирали подписи за его увольнение и даже планировали провести митинг. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывший первый заместитель главы Урая (ХМАО) Виктор Гамузов стал заместителем директора департамента имущественных отношений администрации Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах Югры. «Гамузов в ноябре был в отпуске и уже тогда вел переговоры о переезде в Тюмень и устройстве на работу. В департаменте имущественных отношений мэрии в декабре сменился руководитель, и югорскому чиновнику удалось войти в состав новой команды», — сообщил инсайдер. В пресс-службе администрации Тюмени подтвердили информацию о назначении Гамузова. Сам чиновник не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что отставки Гамузова в Урае добивалась инициативная группа местных депутатов. Они собирали подписи за его увольнение и даже планировали провести митинг.