Экс-чиновник из ХМАО устроился в мэрию Тюмени

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Встреча губернатора СО с новыми Думами Качканара, Верхней Пышмы и других муниципалитетов. Екатеринбург, чиновник, портфель, дресс код
Виктор Гамузов переехал на ПМЖ в Тюмень (фото из архива) Фото:

Бывший первый заместитель главы Урая (ХМАО) Виктор Гамузов стал заместителем директора департамента имущественных отношений администрации Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах Югры.

«Гамузов в ноябре был в отпуске и уже тогда вел переговоры о переезде в Тюмень и устройстве на работу. В департаменте имущественных отношений мэрии в декабре сменился руководитель, и югорскому чиновнику удалось войти в состав новой команды», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе администрации Тюмени подтвердили информацию о назначении Гамузова. Сам чиновник не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что отставки Гамузова в Урае добивалась инициативная группа местных депутатов. Они собирали подписи за его увольнение и даже планировали провести митинг.

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Бывший первый заместитель главы Урая (ХМАО) Виктор Гамузов стал заместителем директора департамента имущественных отношений администрации Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах Югры. «Гамузов в ноябре был в отпуске и уже тогда вел переговоры о переезде в Тюмень и устройстве на работу. В департаменте имущественных отношений мэрии в декабре сменился руководитель, и югорскому чиновнику удалось войти в состав новой команды», — сообщил инсайдер. В пресс-службе администрации Тюмени подтвердили информацию о назначении Гамузова. Сам чиновник не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что отставки Гамузова в Урае добивалась инициативная группа местных депутатов. Они собирали подписи за его увольнение и даже планировали провести митинг.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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