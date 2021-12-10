Президент России уже несколько лет подряд занимает первую строчку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Соцсеть «ВКонтакте» опубликовала рейтинг самых обсуждаемых персон 2021 года. В топе у россиян — политики и музыканты.

На первой строчке несколько лет подряд находится президент РФ Владимир Путин. В тройку лидеров вошли блогер Алексей Навальный и корейская музыкальная группы BTS. Помимо российского лидера, в топ вошли главы Украины (Владимир Зеленский), Белоруссии (Александр Лукашенко) и экс-глава США (Дональд Трамп).

С третьего места опустился на строчку ниже рэпер Алишер Моргенштерн. Также потерял свои позиции боец Хабиб Нурмагомедов (в 2020 году — 6-е место, в 2021-м — 10-е).Телеведущая и певица Ольга Бузова, наоборот, поднялась на строчку выше (с 9-й на 8-ю).

Потерял популярность за 2021 год мэр Москвы Сергей Собянин, занимавший в 2020 году 10-ю строчку. Также из топа вышел футболист Лионель Месси.