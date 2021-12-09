Челябинца задержали за кражу забытых в банкомате денег

Мужчина украл 40 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителя Челябинска задержали за кражу забытых в банкомате денег. Мужчина стоял в очереди к банкомату. Женщина перед ним снимала 40 тысяч рублей, однако банкомат завис, вернув карту. Пока женщина разбиралась с сотрудниками банка, терминал выдал деньги. Обвиняемый забрал их и ушел. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мужчину удалось опознать. Он был задержан сотрудниками полиции.

«В ходе следствия установлено, что обвиняемый в ноябре 2021 года похитил из банкомата на улице Комарова, 40 тысяч рублей, забытые потерпевшей. С похищенными денежными средствами с места преступления он скрылся, распорядившись ими по своему усмотрению», — сообщили URA.RU пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве добавили, что обвиняемый полностью сознался в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

В интервью 74.ру пострадавшая рассказала, что снимала деньги для покупки лекарств своему онкобольному мужу. Когда банкомат вернул карточку, женщина еще около двух минут ждала деньги, но банкомат завис. Тогда она пошла к заведующей отделением. Когда выяснилось, что банкомат все-таки выдал деньги и их забрал неизвестный, женщина попросила посмотреть камеры, однако ей отказали. Тогда пострадавшая вызвала сотрудников полиции.