В ПФР рассказали, кто получит двойную пенсию перед Новым годом

Пенсионеры, получающие выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, получат деньги за январь в декабре. Об этом URA.RU рассказали в одном из реготделений Пенсионного фонда РФ (ПФР).
«Период выплаты пенсий по почте у каждого свой. Тем, кому первого [числа каждого месяца выплачивают], выплатят в конце декабря вторую пенсию», — уточнили в ПФР.
Почта России, однако, идет навстречу ПФР, сокращая число нерабочих дней. Таким образом, люди, получающие пенсию с 3-го числа, смогут получить выплаты вовремя.
Ранее экономист Константин Добромыслов заявил, что россиянам выплатят пенсию за декабрь и январь одновременно. По его словам, это связано с нерабочими днями в начале января.
Пенсионеры, получающие выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, получат деньги за январь в декабре. Об этом URA.RU рассказали в одном из реготделений Пенсионного фонда РФ (ПФР). «Период выплаты пенсий по почте у каждого свой. Тем, кому первого [числа каждого месяца выплачивают], выплатят в конце декабря вторую пенсию», — уточнили в ПФР. Почта России, однако, идет навстречу ПФР, сокращая число нерабочих дней. Таким образом, люди, получающие пенсию с 3-го числа, смогут получить выплаты вовремя. Ранее экономист Константин Добромыслов заявил, что россиянам выплатят пенсию за декабрь и январь одновременно. По его словам, это связано с нерабочими днями в начале января.