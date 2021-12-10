В ПФР рассказали, кто получит двойную пенсию перед Новым годом

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, кошелек, финансы, пенсия, деньги, наличные
Некоторые пенсионеры получат в декабре выплату и за последний месяц этого года, и за январь 2022-го Фото:

Пенсионеры, получающие выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, получат деньги за январь в декабре. Об этом URA.RU рассказали в одном из реготделений Пенсионного фонда РФ (ПФР).

«Период выплаты пенсий по почте у каждого свой. Тем, кому первого [числа каждого месяца выплачивают], выплатят в конце декабря вторую пенсию», — уточнили в ПФР.

Почта России, однако, идет навстречу ПФР, сокращая число нерабочих дней. Таким образом, люди, получающие пенсию с 3-го числа, смогут получить выплаты вовремя.

Ранее экономист Константин Добромыслов заявил, что россиянам выплатят пенсию за декабрь и январь одновременно. По его словам, это связано с нерабочими днями в начале января.

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Пенсионеры, получающие выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, получат деньги за январь в декабре. Об этом URA.RU рассказали в одном из реготделений Пенсионного фонда РФ (ПФР). «Период выплаты пенсий по почте у каждого свой. Тем, кому первого [числа каждого месяца выплачивают], выплатят в конце декабря вторую пенсию», — уточнили в ПФР. Почта России, однако, идет навстречу ПФР, сокращая число нерабочих дней. Таким образом, люди, получающие пенсию с 3-го числа, смогут получить выплаты вовремя. Ранее экономист Константин Добромыслов заявил, что россиянам выплатят пенсию за декабрь и январь одновременно. По его словам, это связано с нерабочими днями в начале января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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