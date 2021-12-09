В Тюмени директор сети АЗС украл у государства 95 млн рублей

За несколько лет компания скрыла налогов на почти сто миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор и главный бухгалтер сети тюменских автозаправок «Кондор-2» смогли украсть из бюджета государства более 95 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Теперь злоумышленников ждет суд.

«ООО „Кондор-2“ применяло упрощенную систему налогообложения. При этом директор, главный бухгалтер и ее супруг были зарегистрированы еще как индивидуальные предприниматели. Организация продавала нефтепродукты совместно с этими ИП, сдавая им в аренду заправки. В 2017 году их совместный доход превысил 150 млн рублей, и компания должна была платить уже большую сумму налогов, однако этого не делала», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В схему уклонения от уплаты налогов позднее привлекли еще трех бизнесменов. В результате дробления бизнеса за период с 2017 по 2019 год «Кондор-2» недоплатил государству более 95 млн рублей.

Сейчас в отношении директора компании и главного бухгалтера утверждено обвинение, им грозит до шести лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд.

Ранее URA.RU писало, что одну из заправок сети «Кондор-2» закрыли. Ее признали опасной, так как на АЗС был нарушен ряд норм.