В Росгвардии отреагировали на смерть подполковника под Тулой

В заброшенном доме нашли гранаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Росгвардии рассказали, что смерть подполковника не связана с его служебной деятельностью и носит бытовой характер. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

«Безусловно, это трагедия. Она не связана с профессиональной деятельностью и носит бытовой характер. По данному факту возбуждено уголовное дело», — цитирует ТАСС Росгвардию.

Обновлено 15:45: Согласно информации ТАСС, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, основной рассматриваемой версией гибели силовика является убийство. Расследование происшествия продолжается.

В селе Анишино Тульской области нашли тело подполковника Росгвардии в заброшенном доме, сотрудник пропал без вести 19 ноября. На его теле были осколочные раны, на месте происшествия нашли гранаты. Предполагается, что это могло быть самоубийство.