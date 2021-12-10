В Росгвардии отреагировали на смерть подполковника под Тулой

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Виды Кунгура. Пермский край, старый дом, деревянный дом, заброшенный дом, заколоченные окна
В заброшенном доме нашли гранаты Фото:

В Росгвардии рассказали, что смерть подполковника не связана с его служебной деятельностью и носит бытовой характер. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

«Безусловно, это трагедия. Она не связана с профессиональной деятельностью и носит бытовой характер. По данному факту возбуждено уголовное дело», — цитирует ТАСС Росгвардию.

Обновлено 15:45: Согласно информации ТАСС, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, основной рассматриваемой версией гибели силовика является убийство. Расследование происшествия продолжается.

В селе Анишино Тульской области нашли тело подполковника Росгвардии в заброшенном доме, сотрудник пропал без вести 19 ноября. На его теле были осколочные раны, на месте происшествия нашли гранаты. Предполагается, что это могло быть самоубийство.

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В Росгвардии рассказали, что смерть подполковника не связана с его служебной деятельностью и носит бытовой характер. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. «Безусловно, это трагедия. Она не связана с профессиональной деятельностью и носит бытовой характер. По данному факту возбуждено уголовное дело», — цитирует ТАСС Росгвардию. Обновлено 15:45: Согласно информации ТАСС, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, основной рассматриваемой версией гибели силовика является убийство. Расследование происшествия продолжается. В селе Анишино Тульской области нашли тело подполковника Росгвардии в заброшенном доме, сотрудник пропал без вести 19 ноября. На его теле были осколочные раны, на месте происшествия нашли гранаты. Предполагается, что это могло быть самоубийство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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