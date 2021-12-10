В Тульской области нашли тело пропавшего росгвардейца без головы

Мужчина служил в СОБРе Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тульской области обнаружили тело росгвардейца без головы и кистей рук. Мужчину как пропавшего искали с 18 ноября.

«Оперуполномоченный по особо важным делам СОБРа, служащий в Росгвардии, исчез еще 18 ноября. На днях тело подполковника нашли в заброшенном дачном доме неподалеку от села Анишино под Тулой. У мужчины не было головы и кистей рук, а на его груди и ногах обнаружили осколочные ранения», — сообщает telegram-канал Baza.

Издание сообщает, что перед исчезновением мужчина поссорился с бывшей женой. По версии следствия, именно эти личные проблемы могли стать причиной ухода из дома.