Спикер гордумы Тюмени призвал раскаяться антиваксеров-доносчиков

Евгений Заболотный заступился за спикера облдумы Сергея Корепанова Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

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Спикер гордумы Тюмени Евгений Заболотный призвал раскаяться тюменцев, писавших заявления в СК на председателя областного парламента Сергея Корепанова. Об этом политик заявил в своем блоге в Instagram. Ранее Корепанов публично сравнил невакцинированных с шахидами, чем вызвал волну критики и извинился за высказывание.

«Накануне Сергей Евгеньевич [Корепанов]высказал сожаление о своем неудачно подобранном выражении, тем самым еще раз показал всем, что он настоящий политик и человек, умеющий слышать людей, сопереживать, которому небезразличны жизнь и здоровье земляков. А как будут жить без раскаяния те, кто написал против него, по сути, политические доносы? Кто призывал организовать дела и суды?», — написал Заболотный.

Ранее URA.RU писало, что за сравнение невакцинированных граждан с шахидами на Корепанова написали заявления в следственный комитет и депутатскую комиссию по этике. Также его заявление раскритиковали в Общественной палате РФ.