Спикера Тюменской облдумы обвинили в разжигании ненависти

Высказывание Сергея Корепанова возмутило некоторых жителей Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменские активисты подали в следственный комитет заявление на председателя областной думы Сергея Корепанова, в котором обвинили его в разжигании ненависти. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал общественник Антон Чупрунов. Поводом стало высказывание спикера регионального парламента о противниках вакцинации.

«Активные жители Тюмени подали заявление в следственный комитет на председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова. 26 ноября 2021 года на заседании он заявил, что „невакцинированные люди опаснее шахидов“, чем оскорбил половину населения Тюменской области и, по нашему мнению, нарушил ряд статей Уголовного кодекса», — такой пост появился на странице общественника Антона Чупрунова в социальной сети «ВКонтакте».

К сообщению приложен образец заявления. В документе перечисляются статьи, которые, по мнению активистов, нарушил Корепанов. В частности, это 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»), 207.2 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия»), а также п. «б» ч.2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Действительно ли заявление поступило в управление СК РФ по Тюменской области пока неизвестно. В ведомство направлен запрос, ответ ожидается.

Получить оперативный комментарий самого Сергея Корепанова не удалось. В пресс-центре Тюменской областной думы заявили, что не знают, будет ли он высказываться на этот счет, и пообещали связаться с редакцией в случае положительного ответа.