Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов выразил сожаление из-за своего резкого высказывания в адрес невакцинированных жителей области. Пост с извинениями спикер парламента разместил в своем Instagram.
«Комментируя ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Тюменской области, я довольно эмоционально высказался в адрес людей, отказывающихся от вакцинации, крайне неудачно подобрал выражение. Я очень сожалею о случившемся, своими словами никого не хотел обидеть», — написал Сергей Корепанов на своей странице в Instagram.
Председатель Тюменской облдумы подчеркнул, что от коронавируса умерли многие близкие ему люди. Однако отметил, что это не оправдывает его резкое высказывание.
Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов выразил сожаление из-за своего резкого высказывания в адрес невакцинированных жителей области. Пост с извинениями спикер парламента разместил в своем Instagram. «Комментируя ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Тюменской области, я довольно эмоционально высказался в адрес людей, отказывающихся от вакцинации, крайне неудачно подобрал выражение. Я очень сожалею о случившемся, своими словами никого не хотел обидеть», — написал Сергей Корепанов на своей странице в Instagram. Председатель Тюменской облдумы подчеркнул, что от коронавируса умерли многие близкие ему люди. Однако отметил, что это не оправдывает его резкое высказывание. Ранее URA.RU писало, что за сравнение невакцинированных граждан с шахидами на Корепанова написали заявления в следственный комитет и депутатскую комиссию по этике. Также его заявление раскритиковали в Общественной палате РФ.