08 декабря 2021

Спикер тюменской облдумы извинился перед антиваксерами. Ранее он назвал их шахидами

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по итогам года Корепанова Сергея, спикера тюменской областной думы. Тюмень, корепанов сергей
Сергей Корепанов заявил, что сожалеет о своих резких словах Фото:
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Коронавирус COVID-19

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов выразил сожаление из-за своего резкого высказывания в адрес невакцинированных жителей области. Пост с извинениями спикер парламента разместил в своем Instagram.

«Комментируя ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Тюменской области, я довольно эмоционально высказался в адрес людей, отказывающихся от вакцинации, крайне неудачно подобрал выражение. Я очень сожалею о случившемся, своими словами никого не хотел обидеть», — написал Сергей Корепанов на своей странице в Instagram.

Председатель Тюменской облдумы подчеркнул, что от коронавируса умерли многие близкие ему люди. Однако отметил, что это не оправдывает его резкое высказывание.

Ранее URA.RU писало, что за сравнение невакцинированных граждан с шахидами на Корепанова написали заявления в следственный комитет и депутатскую комиссию по этике. Также его заявление раскритиковали в Общественной палате РФ.

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Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов выразил сожаление из-за своего резкого высказывания в адрес невакцинированных жителей области. Пост с извинениями спикер парламента разместил в своем Instagram. «Комментируя ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Тюменской области, я довольно эмоционально высказался в адрес людей, отказывающихся от вакцинации, крайне неудачно подобрал выражение. Я очень сожалею о случившемся, своими словами никого не хотел обидеть», — написал Сергей Корепанов на своей странице в Instagram. Председатель Тюменской облдумы подчеркнул, что от коронавируса умерли многие близкие ему люди. Однако отметил, что это не оправдывает его резкое высказывание. Ранее URA.RU писало, что за сравнение невакцинированных граждан с шахидами на Корепанова написали заявления в следственный комитет и депутатскую комиссию по этике. Также его заявление раскритиковали в Общественной палате РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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