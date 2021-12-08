Спикер тюменской облдумы извинился перед антиваксерами. Ранее он назвал их шахидами

09 декабря 2021 в 17:16 Размер текста - 17 +

Сергей Корепанов заявил, что сожалеет о своих резких словах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов выразил сожаление из-за своего резкого высказывания в адрес невакцинированных жителей области. Пост с извинениями спикер парламента разместил в своем Instagram. «Комментируя ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Тюменской области, я довольно эмоционально высказался в адрес людей, отказывающихся от вакцинации, крайне неудачно подобрал выражение. Я очень сожалею о случившемся, своими словами никого не хотел обидеть», — написал Сергей Корепанов на своей странице в Instagram. Председатель Тюменской облдумы подчеркнул, что от коронавируса умерли многие близкие ему люди. Однако отметил, что это не оправдывает его резкое высказывание. Ранее URA.RU писало, что за сравнение невакцинированных граждан с шахидами на Корепанова написали заявления в следственный комитет и депутатскую комиссию по этике. Также его заявление раскритиковали в Общественной палате РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов выразил сожаление из-за своего резкого высказывания в адрес невакцинированных жителей области. Пост с извинениями спикер парламента разместил в своем Instagram. «Комментируя ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Тюменской области, я довольно эмоционально высказался в адрес людей, отказывающихся от вакцинации, крайне неудачно подобрал выражение. Я очень сожалею о случившемся, своими словами никого не хотел обидеть», — написал Сергей Корепанов на своей странице в Instagram. Председатель Тюменской облдумы подчеркнул, что от коронавируса умерли многие близкие ему люди. Однако отметил, что это не оправдывает его резкое высказывание. Ранее URA.RU писало, что за сравнение невакцинированных граждан с шахидами на Корепанова написали заявления в следственный комитет и депутатскую комиссию по этике. Также его заявление раскритиковали в Общественной палате РФ.