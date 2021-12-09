09 декабря 2021
08 декабря 2021

Самолет из Салехарда экстренно приземлился из-за смерти пассажира

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет вылетевший из Салехарда экстренно приземлился в Сыктывкаре из-за смерти пассажира Фото:

Во время авиаперелета из Салехарда в Москву, была произведена экстренная посадка самолета в Сыктывкаре из-за смерти пассажира. Как сообщил участник группы «Подслушано в Дудинке» социальной сети «ВКонтакте», причинной смерти стал аллергический шок.

«Мужчина потерял сознание на борту самолета, летевшего из Салехарда в Москву. По предварительным данным, у него случился анафилактический шок из-за аллергии. Экипаж совершил экстренную посадку в Сыктывкаре. Пассажиры пытались делать ему непрямой массаж сердца до приезда медиков, однако это не помогло», — сообщил источник.

В аэропорту Сыктывкара на борт самолета вызвали бригаду реаниматологов, которые не смогли спасти жизнь пассажира. Очевидец рассказывает, что как только на борту самолета мужчине стало, плохо фельдшер дал ему необходимые таблетки сделал укол. По информации URA.RU умерший пассажир самолета был участником форума коренных народов севера.

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Во время авиаперелета из Салехарда в Москву, была произведена экстренная посадка самолета в Сыктывкаре из-за смерти пассажира. Как сообщил участник группы «Подслушано в Дудинке» социальной сети «ВКонтакте», причинной смерти стал аллергический шок. «Мужчина потерял сознание на борту самолета, летевшего из Салехарда в Москву. По предварительным данным, у него случился анафилактический шок из-за аллергии. Экипаж совершил экстренную посадку в Сыктывкаре. Пассажиры пытались делать ему непрямой массаж сердца до приезда медиков, однако это не помогло», — сообщил источник. В аэропорту Сыктывкара на борт самолета вызвали бригаду реаниматологов, которые не смогли спасти жизнь пассажира. Очевидец рассказывает, что как только на борту самолета мужчине стало, плохо фельдшер дал ему необходимые таблетки сделал укол. По информации URA.RU умерший пассажир самолета был участником форума коренных народов севера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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