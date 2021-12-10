В правительстве обсудят 13-ю пенсию россиянам перед Новым годом

10 декабря 2021 в 16:45 Размер текста - 17 +

Двойная пенсия поможет россиянам реже брать кредиты, сказал Сергей Миронов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В правительстве обсудят законопроект о выплате россиянам 13-й пенсии. Законопроект направила «Справедливая Россия — за правду», рассказал лидер партии Сергей Миронов. «Направил в правительство законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии. Предлагаю организовать ежегодные выплаты 13-й пенсии для всех пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости. 13-ю пенсию нужно выплачивать для борьбы с бедностью в стране», — написал Сергей Миронов в своем telegram-канале. По его словам, пенсионеры являются самой социальной незащищенной категорией граждан. В декабре россияне активно берут потребительские кредиты и начинается всплеск микрофинансового кредитования, сказал Миронов. Он надеется, что дополнительная выплата поможет людям отказаться от кредитов. Также депутаты предлагают вдвое поднять фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. «По нашей оценке, на выплату 13-й пенсии потребует около 654,8 миллиардов рублей. На реализацию положений законопроекта о двукратном увеличении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости людям, достигшим возраста 70 лет, нужно еще 53,9 миллиардов рублей», — уточнил Миронов. По его словам, у Минфина есть деньги на это, потому что в конце каждого года в казну возвращается минимум один триллион рублей. Ранее в Пенсионном фонде РФ сообщили, что некоторые граждане получат перед Новым годом двойную пенсию. Те, кто получают деньги первого числа каждого месяца через отделения Почты России, получат в декабре выплату за январь. Люди, получающие пенсию третьего числа, получат деньги вовремя, передает Nation News. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В правительстве обсудят законопроект о выплате россиянам 13-й пенсии. Законопроект направила «Справедливая Россия — за правду», рассказал лидер партии Сергей Миронов. «Направил в правительство законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии. Предлагаю организовать ежегодные выплаты 13-й пенсии для всех пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости. 13-ю пенсию нужно выплачивать для борьбы с бедностью в стране», — написал Сергей Миронов в своем telegram-канале. По его словам, пенсионеры являются самой социальной незащищенной категорией граждан. В декабре россияне активно берут потребительские кредиты и начинается всплеск микрофинансового кредитования, сказал Миронов. Он надеется, что дополнительная выплата поможет людям отказаться от кредитов. Также депутаты предлагают вдвое поднять фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. «По нашей оценке, на выплату 13-й пенсии потребует около 654,8 миллиардов рублей. На реализацию положений законопроекта о двукратном увеличении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости людям, достигшим возраста 70 лет, нужно еще 53,9 миллиардов рублей», — уточнил Миронов. По его словам, у Минфина есть деньги на это, потому что в конце каждого года в казну возвращается минимум один триллион рублей. Ранее в Пенсионном фонде РФ сообщили, что некоторые граждане получат перед Новым годом двойную пенсию. Те, кто получают деньги первого числа каждого месяца через отделения Почты России, получат в декабре выплату за январь. Люди, получающие пенсию третьего числа, получат деньги вовремя, передает Nation News.