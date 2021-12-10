Элджей отсудил деньги у компании, отменившей его концерт в Перми

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Концерт Элджея в РК «Вавилон». Сургут, элджей, allj, узенюк алексей
Концерт артиста в Перми должен был состояться в середине мая Фото:

Рэпер Элджей выиграл суд у компании «Рок арт медиа» (ООО «РАМ») из Башкирии, отменившей его концерты в Екатеринбурге, Перми и Уфе. Сообщается, что организатор концерта не заплатил аванс артисту от проданных билетов.

«Элджей отсудил 702,5 тысячи рублей у башкирской компании „Рок арт медиа“ за отмену майских концертов в Екатеринбурге, Перми и Уфе. Адвокаты рэпера требовали компенсации в 8,7 миллиона рублей, но пришлось довольствоваться неустойкой за просроченный аванс», — пишет telegram-канал Mash.

Согласно данным СБИС, ООО «РАМ» находится в Уфе. Генеральным директором и единственным владельцем общества является Владимир Казыханов. Получить его комментарии URA.RU не удалось, поскольку контакты компании отсутствуют в открытом доступе. Концерт Элджея в Перми должен был пройти в мае, но, по данным организаторов, не состоялся из-за «рекордно низкой реализации билетов, вызванной последствиями пандемии».

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Рэпер Элджей выиграл суд у компании «Рок арт медиа» (ООО «РАМ») из Башкирии, отменившей его концерты в Екатеринбурге, Перми и Уфе. Сообщается, что организатор концерта не заплатил аванс артисту от проданных билетов. «Элджей отсудил 702,5 тысячи рублей у башкирской компании „Рок арт медиа“ за отмену майских концертов в Екатеринбурге, Перми и Уфе. Адвокаты рэпера требовали компенсации в 8,7 миллиона рублей, но пришлось довольствоваться неустойкой за просроченный аванс», — пишет telegram-канал Mash. Согласно данным СБИС, ООО «РАМ» находится в Уфе. Генеральным директором и единственным владельцем общества является Владимир Казыханов. Получить его комментарии URA.RU не удалось, поскольку контакты компании отсутствуют в открытом доступе. Концерт Элджея в Перми должен был пройти в мае, но, по данным организаторов, не состоялся из-за «рекордно низкой реализации билетов, вызванной последствиями пандемии».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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