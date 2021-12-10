«Газпром» сделал ЯНАО плацдармом для инновационных технологий

10 декабря 2021 в 19:43 Размер текста - 17 +

Газпром разработал многие инновационные технологии специально для ЯНАО Фото: Максим Егоров © URA.RU В ЯНАО прошло совещание под председательством вице-премьера правительства РФ Юрия Борисова, где обсуждалось сотрудничество отечественных предприятий и «Газпрома». Как сообщается на сайте регионального правительства, компания нефтегазовый гигант разработал многие инновационные технологии для региона. «Обсуждение вопросов сотрудничества компании и отечественных предприятий актуально именно здесь, на Ямале, который является стратегическим нефтегазоносным регионом России. „Газпром“ сделал полуостров плацдармом для инновационных и безопасных технологий и технических решений. Многие из них разрабатывались специально для Ямала отечественными предприятиями, в том числе оборонно-промышленного комплекса», — приводит слова Юрия Борисова пресс-служба правительства ЯНАО. Встреча прошла на Бованенковском месторождении где участие приняли так же полпред президента по УрФО Владимир Якушев, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов. На совещании также обсудили вопрос импортозамещения на предприятиях компании «Газпром» и перспективные проекты в сфере ТЭК, а также же разработку труднодоступных месторождений. «Мы видим динамику роста добычи и спроса на газ. И добывать его нужно максимально на отечественном оборудовании как в новых регионах, так и в традиционных, где уже создана вся инфраструктура», — добавил на встрече Дмитрий Артюхов. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО приехали вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов и полпред президента по УрФО Владимир Якушев. Они уже посетили вставку разработки и оборудование для топливно-энергетического комплекса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ЯНАО прошло совещание под председательством вице-премьера правительства РФ Юрия Борисова, где обсуждалось сотрудничество отечественных предприятий и «Газпрома». Как сообщается на сайте регионального правительства, компания нефтегазовый гигант разработал многие инновационные технологии для региона. «Обсуждение вопросов сотрудничества компании и отечественных предприятий актуально именно здесь, на Ямале, который является стратегическим нефтегазоносным регионом России. „Газпром“ сделал полуостров плацдармом для инновационных и безопасных технологий и технических решений. Многие из них разрабатывались специально для Ямала отечественными предприятиями, в том числе оборонно-промышленного комплекса», — приводит слова Юрия Борисова пресс-служба правительства ЯНАО. Встреча прошла на Бованенковском месторождении где участие приняли так же полпред президента по УрФО Владимир Якушев, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов. На совещании также обсудили вопрос импортозамещения на предприятиях компании «Газпром» и перспективные проекты в сфере ТЭК, а также же разработку труднодоступных месторождений. «Мы видим динамику роста добычи и спроса на газ. И добывать его нужно максимально на отечественном оборудовании как в новых регионах, так и в традиционных, где уже создана вся инфраструктура», — добавил на встрече Дмитрий Артюхов. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО приехали вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов и полпред президента по УрФО Владимир Якушев. Они уже посетили вставку разработки и оборудование для топливно-энергетического комплекса.