Вице-премьер Борисов и полпред Якушев прибыли в ЯНАО

В ЯНАО с рабочим визитом приехали вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов и полпред президента по УрФО Владимир Якушев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полпреда РФ по УрФО, будет проведено совещание на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении.
«Полпред Владимир Якушев находится с рабочей поездкой на Ямале. Сегодня на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении вице-премьер Юрий Борисов проводит совещание о развитии сотрудничества российских машиностроительных предприятий и ПАО „Газпром“», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
В ЯНАО на месторождении проходит выставка отечественного машиностроения, актуального для сектора ТЭК и «Газпрома». На мероприятие приехал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, представители Росатома, ОСК и Совкомфлота.
Ранее URA.RU сообщало, что руководители крупнейших предприятий ТЭК, представители власти и крупнейших инвесторов соберутся в ЯНАО на закрытом мероприятии. По информации источников, на мероприятии будет обсуждаться крупный газовый проект.
В ЯНАО с рабочим визитом приехали вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов и полпред президента по УрФО Владимир Якушев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полпреда РФ по УрФО, будет проведено совещание на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении. «Полпред Владимир Якушев находится с рабочей поездкой на Ямале. Сегодня на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении вице-премьер Юрий Борисов проводит совещание о развитии сотрудничества российских машиностроительных предприятий и ПАО „Газпром“», — сообщили URA.RU в пресс-службе. В ЯНАО на месторождении проходит выставка отечественного машиностроения, актуального для сектора ТЭК и «Газпрома». На мероприятие приехал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, представители Росатома, ОСК и Совкомфлота. Ранее URA.RU сообщало, что руководители крупнейших предприятий ТЭК, представители власти и крупнейших инвесторов соберутся в ЯНАО на закрытом мероприятии. По информации источников, на мероприятии будет обсуждаться крупный газовый проект.