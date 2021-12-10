Вице-премьер Борисов и полпред Якушев прибыли в ЯНАО

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Вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов приехал с рабочим визитом в ЯНАО Фото:

В ЯНАО с рабочим визитом приехали вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов и полпред президента по УрФО Владимир Якушев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полпреда РФ по УрФО, будет проведено совещание на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении.

«Полпред Владимир Якушев находится с рабочей поездкой на Ямале. Сегодня на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении вице-премьер Юрий Борисов проводит совещание о развитии сотрудничества российских машиностроительных предприятий и ПАО „Газпром“», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

В ЯНАО на месторождении проходит выставка отечественного машиностроения, актуального для сектора ТЭК и «Газпрома». На мероприятие приехал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, представители Росатома, ОСК и Совкомфлота.

Ранее URA.RU сообщало, что руководители крупнейших предприятий ТЭК, представители власти и крупнейших инвесторов соберутся в ЯНАО на закрытом мероприятии. По информации источников, на мероприятии будет обсуждаться крупный газовый проект.

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В ЯНАО с рабочим визитом приехали вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов и полпред президента по УрФО Владимир Якушев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полпреда РФ по УрФО, будет проведено совещание на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении. «Полпред Владимир Якушев находится с рабочей поездкой на Ямале. Сегодня на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении вице-премьер Юрий Борисов проводит совещание о развитии сотрудничества российских машиностроительных предприятий и ПАО „Газпром“», — сообщили URA.RU в пресс-службе. В ЯНАО на месторождении проходит выставка отечественного машиностроения, актуального для сектора ТЭК и «Газпрома». На мероприятие приехал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, представители Росатома, ОСК и Совкомфлота. Ранее URA.RU сообщало, что руководители крупнейших предприятий ТЭК, представители власти и крупнейших инвесторов соберутся в ЯНАО на закрытом мероприятии. По информации источников, на мероприятии будет обсуждаться крупный газовый проект.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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