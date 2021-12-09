В ХМАО в очередной раз сорвали суд над главой страховой компании

Следующий заседание состоится 20 декабря Фото: CCO/succo/Pixabay

В Ханты-Мансийске в очередной раз не удалось провести заседание суда по уголовному делу о растрате в отношении Алексея Семенихина и Владимира Волкова — бывших управляющих ГСК «Югория». Информация об этом значится на сайте Ханты-Мансийского районного суда.

«Заседание суда по делу отложено по причине неявки свидетелей. Заседание состоится 20 декабря», — написано на официальном сайте.

Уголовное дело поступило в районный суд Ханты-Мансийска в марте этого года и уже несколько заседаний не состоялось из-за отсутствия свидетелей и адвокатов. Следствие в отношении Семенихина и Волкова длилось около 10 лет, их обвиняют в растрате более 183 миллионов рублей. По версии следствия, с 2005 по 2012 года обвиняемые, являясь поочередно гендиректорами ОАО «ГСК «Югория» (учреждено правительством ХМАО — Югры), похитили, заключая фиктивные договоры перестрахования 183 миллиона рублей. Управленцы были задержаны в июле 2015 года, после чего Волков был отпущен под подписку о невыезде и сбежал, его розыском занимался интерпол.