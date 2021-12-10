10 декабря 2021

Зеленский допустил переговоры с Путиным по Донбассу

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, герб украины, зеленский владимир
Президент Украины не прочь провести референдум с Владимиром Путиным по поводу Донбасса Фото:
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Война на Украине

На Украине заявили о возможном проведении переговоров с Россией по поводу Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны», — сообщил Зеленский в интервью украинскому общенациональному телеканалу 1+1.

Президент Украины допустил создание отдельного формата по поводу Донбасса. По его словам, данное направление поддерживают США и европейские партнеры Украины.

Ранее Владимир Путин заявил о том, что происходящее в Донецкой народной республике напоминает геноцид. По его мнению, тому виной русофобия.

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На Украине заявили о возможном проведении переговоров с Россией по поводу Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны», — сообщил Зеленский в интервью украинскому общенациональному телеканалу 1+1. Президент Украины допустил создание отдельного формата по поводу Донбасса. По его словам, данное направление поддерживают США и европейские партнеры Украины. Ранее Владимир Путин заявил о том, что происходящее в Донецкой народной республике напоминает геноцид. По его мнению, тому виной русофобия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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