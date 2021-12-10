Зеленский допустил переговоры с Путиным по Донбассу

11 декабря 2021 в 00:19 Размер текста - 17 +

Президент Украины не прочь провести референдум с Владимиром Путиным по поводу Донбасса Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Война на Украине На Украине заявили о возможном проведении переговоров с Россией по поводу Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны», — сообщил Зеленский в интервью украинскому общенациональному телеканалу 1+1. Президент Украины допустил создание отдельного формата по поводу Донбасса. По его словам, данное направление поддерживают США и европейские партнеры Украины. Ранее Владимир Путин заявил о том, что происходящее в Донецкой народной республике напоминает геноцид. По его мнению, тому виной русофобия. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На Украине заявили о возможном проведении переговоров с Россией по поводу Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны», — сообщил Зеленский в интервью украинскому общенациональному телеканалу 1+1. Президент Украины допустил создание отдельного формата по поводу Донбасса. По его словам, данное направление поддерживают США и европейские партнеры Украины. Ранее Владимир Путин заявил о том, что происходящее в Донецкой народной республике напоминает геноцид. По его мнению, тому виной русофобия.