09 декабря 2021

Путин: ситуация в Донбассе напоминает геноцид

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
По словам Владимира Путина, русофобия — первый шаг к геноциду Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Ситуация, происходящая в Донецкой народной республике, напоминает геноцид. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании президентского Совета по правам человека.

«Должен сказать о русофобии как о первом шаге к геноциду. То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. И это, конечно, очень напоминает геноцид», — приводит слова Владимира Путина РИА «Новости».

Журналист, исполнительный директор МИА «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский предложил ввести в законодательство понятия «геноцид» и «призыв к геноциду». Глава государства отметил, что необходимо действовать аккуратно, чтобы понятия этих слов не обесценивались. «Они должны отражать реалии происходящих событий. Давайте подумаем», — заключил Путин.

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин распорядился оказать гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил о возрождении фашизма на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский объявил войну россиянам, живущим на Украине.

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Ситуация, происходящая в Донецкой народной республике, напоминает геноцид. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании президентского Совета по правам человека. «Должен сказать о русофобии как о первом шаге к геноциду. То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. И это, конечно, очень напоминает геноцид», — приводит слова Владимира Путина РИА «Новости». Журналист, исполнительный директор МИА «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский предложил ввести в законодательство понятия «геноцид» и «призыв к геноциду». Глава государства отметил, что необходимо действовать аккуратно, чтобы понятия этих слов не обесценивались. «Они должны отражать реалии происходящих событий. Давайте подумаем», — заключил Путин. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин распорядился оказать гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил о возрождении фашизма на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский объявил войну россиянам, живущим на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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