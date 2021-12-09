Путин: ситуация в Донбассе напоминает геноцид

10 декабря 2021 в 00:40 Размер текста - 17 +

Ситуация, происходящая в Донецкой народной республике, напоминает геноцид. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании президентского Совета по правам человека. «Должен сказать о русофобии как о первом шаге к геноциду. То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. И это, конечно, очень напоминает геноцид», — приводит слова Владимира Путина РИА «Новости». Журналист, исполнительный директор МИА «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский предложил ввести в законодательство понятия «геноцид» и «призыв к геноциду». Глава государства отметил, что необходимо действовать аккуратно, чтобы понятия этих слов не обесценивались. «Они должны отражать реалии происходящих событий. Давайте подумаем», — заключил Путин. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин распорядился оказать гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил о возрождении фашизма на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский объявил войну россиянам, живущим на Украине.