Медведчук обвинил Зеленского в бездействии в ситуации с Донбассом. «Окно возможностей еще открыто»

11 декабря 2021 в 04:30 Размер текста - 17 +

Медведчук осудил Зеленского за бездействие в ситуации с Донбассом Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Президент Украины Владимир Зеленский за все время правления государством не воспользовался окном возможностей для урегулирования вопросов по Донбассу, однако все еще можно исправить. Так считает глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. «Это окно возможностей, о котором я говорил два года назад, остается открытым. И кстати, очень важно, что оно было открытым именно все эти два года. Он мог сделать очень многое, существенное и эффективное, которое бы в своей совокупности привело к мирному урегулированию и полному выполнению минских соглашений», — заявил Медведчук в интервью с телеканалом UkrLife. Кроме того, он высмеял поведение трех президентов. По словам Медведчука, разговоры президента США Джо Байдена, главы РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского — ни что иное, как очередная попытка урегулировать ситуацию в Донбассе. Глава политсовета украинской партии сомневается в том, что эти переговоры пробудят политическую волю украинской власти, которая будет направлена на выполнение минских соглашений. Однако он подчеркнул важность того, что США стремится оказать содействие Киеву. Владимир Зеленский допускает возможность проведения переговоров с Россией по Донбассу. Он не против провести референдум по этой теме или устроить какой-либо другой формат встречи с Россией. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский за все время правления государством не воспользовался окном возможностей для урегулирования вопросов по Донбассу, однако все еще можно исправить. Так считает глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. «Это окно возможностей, о котором я говорил два года назад, остается открытым. И кстати, очень важно, что оно было открытым именно все эти два года. Он мог сделать очень многое, существенное и эффективное, которое бы в своей совокупности привело к мирному урегулированию и полному выполнению минских соглашений», — заявил Медведчук в интервью с телеканалом UkrLife. Кроме того, он высмеял поведение трех президентов. По словам Медведчука, разговоры президента США Джо Байдена, главы РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского — ни что иное, как очередная попытка урегулировать ситуацию в Донбассе. Глава политсовета украинской партии сомневается в том, что эти переговоры пробудят политическую волю украинской власти, которая будет направлена на выполнение минских соглашений. Однако он подчеркнул важность того, что США стремится оказать содействие Киеву. Владимир Зеленский допускает возможность проведения переговоров с Россией по Донбассу. Он не против провести референдум по этой теме или устроить какой-либо другой формат встречи с Россией.